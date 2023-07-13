Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Sambangi Curug Cilember, Liburan Alam Cantik Bikin Adem Dekat Jakarta

Novie Fauziah , Jurnalis-Jum'at, 14 Juli 2023 |10:01 WIB
Sambangi Curug Cilember, Liburan Alam Cantik Bikin Adem Dekat Jakarta
Curug Cilember di Bogor, Jawa Barat (Foto: Instagram/@rashaddhe)
A
A
A

BOGOR di Jawa Barat tidak hanya terkenal aneka kuliner lezat dan uniknya, tapi juga dikenal dengan beberapa curug indahnya. Salah satunya adalah Curug Cilember.

Lokasinya berada di Jalan Desa Cilember, Cilember, Kecamatan Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Kawasan wisata alam ini cocok dikunjungi apalagi bersama keluarga.

Dikutip dari berbagai sumber, Curug Cilember mulai dikembangkan oleh pemerintah setempat sejak 1990. Kemudian mulai diresmikan oleh Bupati kota Bogor pada 2000.

Infografis Air Terjun Dekat Jakarta

Luas area lahannya, sekitar 5,9 hektare. Di sekitarnya terdapat pepohonan rindang. Ditambah lagi dengan cantiknya air terjun ini semakin membuat suasana indah.

Menariknya lagi selain curug utama, terdapat 7 curug lainnya yang berada di kawasan area Curug Cilember ini. Jadi Anda bisa menjelajahi 7 air terjun dalam satu perjalanan.

Selain itu para pengunjung yang akan datang tidak perlu khawatir, karena di sekitar Curug Cilember terdapat berbagai macam wahana menarik serta fasilitas lainnya seperti toilet, hingga penjual makanan.

