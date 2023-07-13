Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Wana Wisata Prabanlintang Tegal: Lokasi, Aktivitas Seru dan Harga Tiket Masuk

Farid Maulana Faqih , Jurnalis-Jum'at, 14 Juli 2023 |09:02 WIB
Wana Wisata Prabanlintang Tegal: Lokasi, Aktivitas Seru dan Harga Tiket Masuk
Wana Wisata Prabanlintang, Tegal, Jawa Tengah (Foto: Instagram/@wanawisataprabanlintang)
TEGAL dikenal oleh destinasi wisata bahari yang memikat pelancong. Salah satunya yakni Wana Wisata Prabanlintang.

Objek wisata ini terletak di kawasan hutan pinus tepatnya di Jalan Raya Danasari, Ladang, Danasari, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah.

Objek wisata ini menawarkan wahana unik, mulai dari bergelantungan di tali sampai spot foto kekinian. Berada di area pepohonan yang menjulang tinggi, membuat wisata ini semakin eksotis.

Ditambah lagi saat datang pada pagi atau jelang sore hari, biasanya akan ada kabut yang menyelimuti tempat tersebut.

Tak terkecuali, deretan pohon dimanfaatkan sebagai fasilitas menarik bagi pengunjung, yaitu Anda bisa merasakan bergelantung di tali dengan melewati kolam air layaknya Tarzan lho!.

Wana Wisata Prabanlintang

(Foto: Instagram/@sugiwarwer14)

Selain itu, ada jembatan gantung yang membentang di antara pohon dan kiri kananya dibatasi jaring, sehingga aman untuk wisatawan saat berfoto. Menaiki jembatan ini sambil menikmati suasana hutan yang asri tentu mengasyikkan.

Ada juga spot foto instagenic lainnya, seperti hammock, rumah pohon, ayunan, sederet payung warna-warni, replika rumah hobbit dan masih banyak lagi.

Nuansa alam yang masih kental menambah kesan natural pada Wana Wisata Prabanlintang ini, tak heran kini menjadi destinasi buruan para wisatawan.

