HOME WOMEN TRAVEL

4 Kota Terbaik buat Healing di Indonesia, Yuk Lepaskan Penatmu Sejenak!

Farid Maulana Faqih , Jurnalis-Jum'at, 14 Juli 2023 |07:03 WIB
4 Kota Terbaik buat Healing di Indonesia, Yuk Lepaskan Penatmu Sejenak!
Wisata Kadudampit, Lebak Siuh, Cisaat, Sukabumi (Foto: Instagram/@nina_wati_nsz)
A
A
A

TERDAPAT sejumlah kota terbaik untuk healing di Indonesia yang perlu Anda kunjungi. Cara menikmati waktu atau biasa disebut self healing merupakan salah satu alternatif untuk dapat menyembuhkan bahkan memulihkan pikiran kembali agar lebih rileks.

Banyak tempat di Indonesia sangat ideal jadi destinasi healing. Berikut 4 kota terbaik di Indonesia sangat cocok untuk tempat self healing;

1. Bogor

Bogor sebagai kota hujan ternyata selalu mengundang daya tarik wisatawan dengan berbagai keindahan paronama alamnya. Tak heran, jika para wisatawan dari luar daerah Bogor rela berkunjung ke salah satu kota berhawa sejuk ini.

Seperti kawasan wisata Puncak, merupakan tempat menarik yang kerap menjadi pilihan untuk menghabiskan waktu berlibur dengan teman ataupun keluarga.

Kawasan Wisata Puncak Bogor

(Foto: MPI/Putra Ramadhani)

Nah, pilihan wisata bagi Anda yang ingin berkunjung ke daerah Puncak antara lain Little Venice Puncak, Taman Wisata Alam Gunung Pancar, Telaga Biru Cipanas, dan Candi Tridharma Gunung Putri Pacet.

Deretan wisata di daerah Puncak yang menyuguhkan pesona alam dengan harga yang murah dan ramah di kantong memang sangat cocok sebagai sarana berlibur.

2. Sukabumi

Wajah baru daerah Sukabumi kini menawarkan wisata sebuah Jembatan Gantung Situgunung terpanjang di Jawa Barat bahkan Indonesia. Jembatan tersebut menghubungkan area Situ Gunung ke area Curug Sawer, dan masuk dalam kawasan Taman Nasional Gede Pangrango.

Infografis Wisata Goa di Sukabumi

Panjang jembatan ini mencapai 250 meter dengan ketinggian 150 meter lebar 2 meter dengan menawarkan sensasi jembatan goyang sehingga cukup banyak menarik wisatawan untuk melintas dan berswafoto di atasnya.

Untuk akses ke Jembatan Gantung ini sangat mudah, berada di sebelah kiri jalan utama yaitu Jalan Raya Sukaraja, Sukabumi dekat dengan Polsek Cisaat.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
