Menikmati Penginapan Bertema Antariksa di Kota Batu, Bisa Selfie Bareng Alien Lho!

SAAT berwisata ke Kota Batu, Jawa Timur, Anda bisa menginap di UFO Park Malang. Penginapan ini menawarkan konsep taman dan penginapan bertema negeri antariksa.

Di segala sudut taman terdapat miniatur alien lengkap dengan kendaraan dan rumahnya yang didesain sedemikian rupa, mirip dengan karakter alien yang biasa digambarkan dalam film atau animasi.

Saat berkunjung ke sini, suasana gersang akan langsung menyambut Anda, ditambah banyaknya batu-batu lancip berwarna coklat tua berjejer serta patung predator mampu menambah kesan layaknya di planet luar angkasa.

UFO Park Malang (Foto: Mini Aza)

"Di sini bisa ketemu alien sama predator, walaupun itu cuma patung tapi serem banget", dikutip Okezone dari channel YouTube Azira Bersyukur.

Tempat ini ramai didatangi para wisatawan apalagi menjelang sore hari di karenakan udaranya yang semakin sejuk sambil menikmati sunset dengan disuguhkan panorama perbukitan dan area persawahan.

Selain mengenal macam-macam makhluk luar angkasa dan bisa puas berswafoto, di tempat ini ada empat pesawat UFO yakni yang terbesar dinamakan Jupiter, sedangkan tiga lainnya Pluto, Mars dan Zetna.