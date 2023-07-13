Mau Nonton Konser di Luar Negeri? Ini Langkah-Langkah yang Harus Traveler Lakukan

ADA banyak aktivitas dilakukaan saat berkunjung ke luar negeri. Selain mengunjungi tempat-tempat wisata atau mencicipi aneka kuliner khasnya, traveler juga bisa menonton event musik atau konser.

Setelah sempat terhenti akibat pandemi COVID-19, tahun ini berbagai kota di dunia kembali menggelar konser musik.

Untuk menonton konser di luar negeri, penggemar perlu menyiapkan berbagai hal agar bisa mewujudkan pengalaman yang maksimal.

Melansir dari ANTARA, berikut tips aman dan nyaman nonton konsel di luar negeri sebagaimana dibagikan oleh blu by BCA Digital.

Gercep war tiket

Menonton konser di luar negeri artinya harus bersaing dengan para penggemar dari berbagai negara. Jadi harus gerak cepat atau gercep membeli tiket.

Seseorang harus menyiapkan data diri dan alat pembayaran yang praktis sekaligus aman saat membeli tiket.

Jangan sampai mengalami kesulitan untuk mencari kartu kredit atau kartu debit sementara waktu hitung mundur pembayaran tiket sudah habis. Untuk mengatasi hal itu, gunakan pembayaran daring dari ponsel seperti menggunakan bluVirtual Card yang bisa digunakan untuk transaksi website luar negeri.

Siapkanlah tiket, akomodasi, dan kebutuhan lainnya

Segera atur rencana perjalanan ke negeri tujuan setelah mendapatkan tiket konser, termasuk membeli tiket pesawat dan memesan penginapan.

Manfaatkanlah layanan perjalanan daring lewat aplikasi dan siapkan paket data yang mumpuni untuk berkomunikasi selama singgah di negara tujuan.