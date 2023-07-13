Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Mau Nonton Konser di Luar Negeri? Ini Langkah-Langkah yang Harus Traveler Lakukan

Antara , Jurnalis-Sabtu, 15 Juli 2023 |00:03 WIB
Mau Nonton Konser di Luar Negeri? Ini Langkah-Langkah yang Harus Traveler Lakukan
Ilustrasi konser musik (Foto: Shutterstock)
A
A
A

ADA banyak aktivitas dilakukaan saat berkunjung ke luar negeri. Selain mengunjungi tempat-tempat wisata atau mencicipi aneka kuliner khasnya, traveler juga bisa menonton event musik atau konser.

Setelah sempat terhenti akibat pandemi COVID-19, tahun ini berbagai kota di dunia kembali menggelar konser musik.

Untuk menonton konser di luar negeri, penggemar perlu menyiapkan berbagai hal agar bisa mewujudkan pengalaman yang maksimal.

Melansir dari ANTARA, berikut tips aman dan nyaman nonton konsel di luar negeri sebagaimana dibagikan oleh blu by BCA Digital. 

Gercep war tiket

Menonton konser di luar negeri artinya harus bersaing dengan para penggemar dari berbagai negara. Jadi harus gerak cepat atau gercep membeli tiket.

Seseorang harus menyiapkan data diri dan alat pembayaran yang praktis sekaligus aman saat membeli tiket.

 Ilustrasi

Jangan sampai mengalami kesulitan untuk mencari kartu kredit atau kartu debit sementara waktu hitung mundur pembayaran tiket sudah habis. Untuk mengatasi hal itu, gunakan pembayaran daring dari ponsel seperti menggunakan bluVirtual Card yang bisa digunakan untuk transaksi website luar negeri.

 BACA JUGA:

Siapkanlah tiket, akomodasi, dan kebutuhan lainnya

Segera atur rencana perjalanan ke negeri tujuan setelah mendapatkan tiket konser, termasuk membeli tiket pesawat dan memesan penginapan.

Manfaatkanlah layanan perjalanan daring lewat aplikasi dan siapkan paket data yang mumpuni untuk berkomunikasi selama singgah di negara tujuan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/25/3176455/ji_chang_wook-euJc_large.jpg
Ji Chang Wook Asyik Liburan di Bali, Bikin Fans Auto Ingin Nyusul!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/08/612/3168417/kerja-TVbm_large.jpg
5 Cara Mengatasi Post-Holiday Blues, Semangat Kerja Anti Mager Usai Liburan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/04/629/3167643/anak-KioS_large.jpg
Long Weekend, Waktunya Bonding Bareng Anak Moms!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/30/483/3166536/hujan-UG8Z_large.jpg
Weekend Aman! Tips Sehat Liburan Saat Musim Hujan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/22/301/3077549/tips_menyenangkan_makan_di_luar_bersama_anak_saat_liburan-JplR_large.jpg
Tips Menyenangkan Makan di Luar Bersama Anak saat Liburan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/31/549/3042021/ilustrasi-xPqr_large.jpg
5 Trik Jitu Pelesiran ke Destinasi Impian dengan Budget Pas-pasan
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement