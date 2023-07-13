Dilelang Ratusan Juta, Begini Isi Surat Penumpang Kapal Titanic Sebelum Tenggelam

TRAGEDI tenggelamnya RMS Titanic di Samudera Atlantik Utara pada 1912 masih dikenang sampai kini.

Barang-barang peninggalan kapal Titanic juga sangat ternilai harganya. Baru-baru ini sebuah surat yang ditulis penumpang Titanic dilelang dengan harga fantastis.

Surat yang ditulis oleh Ramon Artagaveytia Gomez, pengusaha asal Uruguay yang jadi penumpang Titanic dilelang oleh Pusat Lelang Zorilla di Uruguay akhir Juni lalu. Zorilla membuka harga lelang surat tersebut mulai USD12.000 atau sekira Rp179 juta.

BACA JUGA:

Dikutip dari My Metro, Ramon Artagaveytia Gomez yang berusia 71 tahun saat tenggelamnya kapal Titanic menulis surat itu lalu dikirimkan ke adik laki-lakinya, Adolfo.

Surat penumpang Titanic yang dilelang (AFP)

Surat itu dikirim dari Queenstown, Irlandia, tempat pemberhentian terakhir kapal Titanic sebelum karam empat hari berikutnya.

BACA JUGA:

Apa isi suratnya?

Dalam surat tersebut, Ramon Artagaveytia Gomez memberi tahu kepada adiknya bahwa dirinya sangat menantikan segera tiba di Amerika Serikat. Dia mengaku kagum dengan ukuran kapal Titanic yang beratnya mencapai 45.000 ton dan bangga jadi penumpang di pelayaran perdananya.

“Menengok ke atas (dari luar kapal), seolah-olah saya berada di kaki sebuah rumah berlantai lima. Saat masuk, ada sekitar 50 staff menunggu. Seseorang mengambil koper saya, dan kami naik ke lantai saya di dek B menggunakan lift… Ruang makan ada di dek D dan di bawah ada ruangan lainnya,” begitu tulis Artagaveytia Gomez dalam surat tersebut.