HOME WOMEN TRAVEL

Mau Jadi Tukang Parkir Pesawat? Simak 5 Syarat yang Wajib Dipenuhi Marshaller

Rina Anggraeni , Jurnalis-Jum'at, 14 Juli 2023 |17:00 WIB
Marshaller atau tukang parkir pesawat. (Foto: Freepik)
TUKANG parkir pesawat atau marshaller merupakan pekerjaan yang membutuhkan keahlian tertentu. Mereka jadi penentu dalam memberikan komando kepada pilot saat memarkirkan pesawat setelah mendarat di bandara.

Untuk jadi marshaller ada sederet persyaratan yang harus dipenuhi untuk dilatih dan dituntut punya kecepatan serta ketepatan saat memandu pilot.

Pekerjaan marshaller pesawat memang terlihat mudah, tapi ada beberapa teknik khusus yang wajib dikuasai lewat proses studi (pendidikan) dan training yang harus dilalui.

Dalam menjalankan tugasnya marshaller akan selalu berkomunikasi dengan pihak bandara dan pilot. Hal ini dilakukan agar pengarahan pesawat dapat sesuai dengan posisi yang benar dan seharusnya pesawat tersebut berada. Karena semua pergerakan pesawat saat di darat (bandara) sudah diatur agar tidak terjadi risiko kecelakaan.

Untuk membantu dalam mengurangi berbagai risiko kecelakaan yang tidak diinginkan maka, peran marshaller sangat penting. Karena membantu dalam melakukan pengarahan pada pesawat. Sehingga bisa berada di posisinya yang seharusnya tetap dalam keadaan safety (aman).

Berikut 5 syarat jadi marshaller pesawat di Indonesia :

1. Usia minimal

Syarat usia mendaftar jadi marshaller minimal 18 tahun. Selain itu, walaupun pekerjaan yang dilakukan merupakan jenis pekerjaan laki-laki.

Perempuan juga dapat menjadi marshaller selama memenuhi persyaratan dan mengikuti pendidikan serta pelatihan.

2. Pendidikan minimal

Untuk jadi marshaller, seseorang minimal harus berpendidikan lulusan SMA/sederajat. Di Indonesia telah banyak sekolah yang menyediakan pendidikan dan pelatihan untuk menjadi seorang marshaller pesawat. Pilihlah sekolah pesawat yang sudah terakreditasi.

Halaman:
1 2
      
