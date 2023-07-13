Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Menguak Alasan Kenapa di Bantul Tak Ada Ketua RW, Ternyata Ini Penyebabnya

Melati Pratiwi , Jurnalis-Jum'at, 14 Juli 2023 |13:02 WIB
Menguak Alasan Kenapa di Bantul Tak Ada Ketua RW, Ternyata Ini Penyebabnya
Kabupaten Bantul, DIY (Foto: Tumblr/Hyoga'S Journey)
RUKUN Warga atau RW lazimnya ada di setiap daerah tempat tinggal masyarakat. Tapi bagi penduduk Bantul, hal ini tidak berlaku, karena tak ada jabatan di sana.

Melansir dari berbagai sumber, diyakini dahulu memang sempat ada Ketua RW namun dihapuskan pada tahun 2009.

Hal ini berkaitan dengan Bantul sudah memiliki padukuhan yang dipimpin oleh Kepala Dukuh.

Ketika MNC Portal coba mengonfirmasi hal ini kepada salah satu warga Bantul, jabatan RW memang tidak ada.

Infografis Wisata Yogyakarta

"Ada kepala dukuh sama kepala RT. Dulu sempat ada (RW), cuman akhirnya dihapuskan juga," kata Ali Zainuri, warga Bantul, saat dihubungi via sambungan telepon.

Lalu, apa alasan tidak diadakannya RW di Bantul? Sayangnya, Ali dan sang ayah pun kurang paham mengapa jabatan sampai dihapuskan.

Setelah ditelusuri dari berbagai sumber, terdapat dua poin yang dipercaya sebagai alasannya.

Ada yang mengatakan lantaran di Bantul sudah terdapat padukuhan, sehingga RW tidak lagi diperlukan. Namun, ada juga yang menyebut, ditiadakannya RW demi memperpendek birokrasi.

Adapun saat RW di Bantul masih ada, Ali menjelaskan bahwa posisinya memang di bawah padukuhan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
