Kapten Vincent Raditya Bongkar Sederet Fasilitas Mewah Pilot, Apa Saja?

VINCENT Raditya, seorang pilot profesional mengungkap beragam hal menyenangkan selama berkarier di dunia penerbangan. Banyak fasilitas yang ia peroleh selama bekerja menjadi pilot.

"Yang pertama adalah ketika kita jadi pilot, kita terbang ke daerah-daerah. Ketika terbang ke daerah kita bisa beli makanan khas daerah tersebut yang terkenal enak, lalu kita bawa pulang kasih ke keluarga kita untuk makan," ujarnya seperti dikutip dari channel YouTube Vincent Raditya.

Selain itu, fasilitas yang diberikan kepada pilot dalam negeri hampir setara bagusnya dengan luar negeri.

Misalnya asuransi jiwa, jika pilot sudah tidak bisa terbang karena kendala kesehatan atau kematian akan diberikan asuransi berupa uang tergantung dari maskapai tempat bekerja yang merupakan jaminan dari lisensi terbang seorang pilot.

Adapun juga asuransi kesehatan yang nantinya dapat dicover baik dari segala macam jenis kesehatan yang dapat mengganggu performa pilot dalam melaksanakan tugasnya.

"Asuransi ini beda sama asuransi biasa, ini yang modelnya batuk dicover. Saat batuk kita bisa rawat jalan dicover. Ini merupakan asuransi yang wah keren banget," tambahnya.

Selanjutnya, adanya jatah tiket yang diberikan atau mendapat potongan harga untuk seorang pilot, dapat digunakan untuk dirinya maupun bersama keluarga ke tempat apapun yang dituju oleh pilot tersebut untuk berlibur setiap satu tahun sekali.

"Inilah yang saya rasakan sangat membahagiakan karena setiap setahun sekali kita bisa membawa istri berserta anak-anak ke seluruh rute penerbangan. Bahkan ada juga maskapai yang memberikan ID ninety, kita cukup membayar 10 persen saja ketika mau traveling," katanya.