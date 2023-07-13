Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Liburan Yuk, Mumpung Ada Diskon s.d Rp250 Ribu untuk Semua Produk di Mister Aladin!

Farid Maulana Faqih , Jurnalis-Kamis, 13 Juli 2023 |09:52 WIB
Liburan Yuk, Mumpung Ada Diskon s.d Rp250 Ribu untuk Semua Produk di Mister Aladin!
Ilustrasi (Foto: MNC Media)
TANGGAL gajian masih lama tapi pengen liburan? Jangan khawatir, karena Anda tetap bisa mewujudkan wishlist traveling kalau transaksinya di Mister Aladin! Soalnya, lagi ada promo menarik yang sayang banget kalau dilewatkan.

Nikmati Promo Amunisi Agenda Liburan yang berlaku untuk semua produk yang tersedia di Mister Aladin, seperti tiket pesawat, tiket kereta, hotel, serta tur dan aktivitas! Wah, kapan lagi bisa dapat diskon paket komplit gini kalau bukan di Mister Aladin! Dapatkan diskon hingga Rp250.000 di sini!

Melalui promo Amunisi Agenda Liburan ini, Anda dijamin bisa makin hemat ketika merencanakan liburan bareng keluarga ataupun sahabat. Mau liburan yang rutenya deket-deket aja?

Mending naik kereta biar gak macet. Pas banget nih, ada diskon s.d Rp75.000 untuk semua rute kereta. Bagi Anda yang udah kebelet mau pergi ke destinasi impian di Indonesia, ada juga diskon s.d Rp250.000 untuk tiket pesawat rute domestik.

Tidak hanya itu, dapatkan juga diskon s.d Rp200.000 untuk menginap di hotel yang Anda mau. Biar agenda liburan semakin komplit, ada diskon hingga Rp250.000 untuk menjajal beragam aktivitas dan tur seru yang ada di Mister Aladin.

Promonya berlaku setiap Kamis dan Jumat, dengan pembayaran menggunakan kartu kredit atau debit BRI. Makanya, tunggu apa lagi, yuk rencanakan liburan Anda dan lakukan transaksi segera di Mister Aladin karena periodenya terbatas!

