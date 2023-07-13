Terkenal Lezat, Ini 9 Kuliner Khas Palembang Paling Dicari Wisatawan

PALEMBANG merupakan kota tertua di Indonesia yang sudah berusia 1.340 tahun. Ibu Kota Sumatera Selatan ini memiliki sejumlah keunggulan khas daerah,salah satunya kulinernya.

Berikut beberapa kuliner khas Palembang yang paling diburu wisatawan yang datang ke kota ini sebagaimana dilansir dari ANTARA SUMSEL.

Pempek

Pempek merupakan kuliner ikon di Palembang. Tak lengkap berkunjung ke Palembang jiga tidak mencoba pempek kuliner.

Salah satu yang legendaris adalah pempek kapal selam, jenis yang kerap diburu penikmat kuliner.

Pempek

Pempek juga merupakan salah satu oleh-oleh khas Palembang yang dibawa pulang wisatawan yang berkunjung ke Palembang.

Es Kacang Merah

Palembang memiliki minuman khas yang lezat yaitu es kacang merah. Es kacang merah Palembang terbuat dari kacang merah segar yang direbus cukup lama diberi campuran kuah santan serta es serut.

Kemudian diberi pemanis biasanya ditambah sirup merah atau cocopandan atau susu kental manis cokelat.

Ilustrasi

Mie Celor

Mie celor terdiri dari mie telur, tauge, dan kuah kaldu yang kental dan gurih yang terbuat dari santan. Mie celor sendiri berarti mie celup. Mie tidak dimasak seperti saat membuat mie goreng atau mie rebus.

Untuk penyajian, mie cukup dicelup ke dalam air panas lalu ditiriskan. Kemudian mie yang disajikan hangat dalam campuran kuah santan dan kaldu ebi (udang kering), ditambah taoge dan irisan telur rebus, serta ditaburi irisan seledri, daun bawang dan bawang goreng.