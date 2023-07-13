Kenapa Air Mineral Bisa Punya Sensasi Semburat Rasa Manis?

SEBAGIAN orang menyadari setiap produk air mineral dalam kemasan (AMDK) punya rasa yang berbeda-beda, padahal sama-sama air mineral atau lebih dikenal dengan sebutan air putih.

Salah satu contohnya, ada di pasaran produk air minum dalam kemasan dengan kandungan mineral yang mempunyai sensasi rasa manis. Bukan tanpa alasan, ternyata semburat rasa manis ini ada alasan ilmiah di baliknya.

Dijelaskan Yuna Eka Kristina, Head of Public Relations and Digital Le Minerale, Yuna Eka Kristina, rasa manis dari air mineral sebenarnya berasal dari kandungan bikarbonat, bukan dari tambahan pemanis.

“Sebenarnya itu adalah bukti nyata dari kandungan mineral yang ada,” kata Yuna saat ditemui di Jakarta, baru-baru ini.

“Memang kandungan mineral itu memberikan rasa sensasi seperti manis ya, itu sebenarnya salah satu mineral, yaitu bikarbonat,” tambahnya.