Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Kenapa Air Mineral Bisa Punya Sensasi Semburat Rasa Manis?

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Kamis, 13 Juli 2023 |18:30 WIB
Kenapa Air Mineral Bisa Punya Sensasi Semburat Rasa Manis?
Ilustrasi AMDK, (Foto: Freepik)
A
A
A

SEBAGIAN orang menyadari setiap produk air mineral dalam kemasan (AMDK) punya rasa yang berbeda-beda, padahal sama-sama air mineral atau lebih dikenal dengan sebutan air putih. 

Salah satu contohnya, ada di pasaran produk air minum  dalam kemasan dengan kandungan mineral yang mempunyai sensasi rasa manis. Bukan tanpa alasan, ternyata semburat rasa manis ini ada alasan ilmiah di baliknya.

Dijelaskan Yuna Eka Kristina, Head of Public Relations and Digital Le Minerale, Yuna Eka Kristina, rasa manis dari air mineral sebenarnya berasal dari kandungan bikarbonat, bukan dari tambahan pemanis.

“Sebenarnya itu adalah bukti nyata dari kandungan mineral yang ada,” kata Yuna saat ditemui di Jakarta, baru-baru ini.

“Memang kandungan mineral itu memberikan rasa sensasi seperti manis ya, itu sebenarnya salah satu mineral, yaitu bikarbonat,” tambahnya.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/30/298/3108998/wow_air_mineral_ini_dijual_hampir_rp4_juta_kok_bisa-3e1f_large.jpg
Wow Air Mineral Ini Dijual Hampir Rp4 Juta, Kok Bisa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/10/26/612/2695055/waspada-air-jakarta-terkontaminasi-tinja-jernih-tak-jamin-bebas-dari-limbah-qCpOpWzMHJ.jpeg
Waspada Air Jakarta Terkontaminasi Tinja, Jernih Tak Jamin Bebas dari Limbah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/03/19/298/2564262/tips-beli-air-dalam-kemasan-hindari-yang-hangat-WUGrkVHpuK.jpg
Tips Beli Air dalam Kemasan, Hindari yang Hangat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/03/16/612/2562708/galon-plastik-air-bisa-sebabkan-kanker-bpom-minta-cantumkan-label-peringatan-KKiHuEXZvU.jpg
Galon Plastik Air Bisa Sebabkan Kanker, BPOM Minta Cantumkan Label Peringatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/03/14/298/2561552/sering-tak-disadari-4-minuman-ini-dapat-merusak-ginjal-sZIQI1VEcO.jpg
Sering Tak Disadari, 4 Minuman Ini Dapat Merusak Ginjal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/03/04/481/2556413/hati-hati-kebanyakan-minum-air-bisa-sebabkan-keracunan-loh-FUiPq27Zky.png
Hati-Hati, Kebanyakan Minum Air Bisa Sebabkan Keracunan Loh
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement