Sayuran Hijau hingga Dark Chocolate, 5 Makanan Baik Bantu Sehatkan Jantung,

SEDERET makanan tertentu yang bisa memengaruhi tekanan darah, trigliserida, kadar kolesterol, dan peradangan, seperti makanan berlemak, hingga makanan yang digoreng sudah sangat familiar diketahui bisa meningkatkan risiko penyakit jantung.

Nah, di sisi lain ada juga loh berbagai makanan baik yang bisa membantu menyehatkan jantung karena memiliki kandungan tertentu di dalamnya yang baik untuk jantung. Melansir Healthline, Kamis (13/7/2023) yang sudah ditinjau secara medis oleh ahli nutrisi, Kim Chin, RD, dan Rachael Ajmera, MS, RD, berikut lima makanan baik yang menyehatkan jantung.

1. Sayuran berdaun hijau: Contohnya bayam, kangkung, dan sawi terkenal kaya akan vitamin, mineral, dan antioksidan. Sayuran berdaun hijau adalah sumber vitamin K yang bagus, dan tinggi nitrat.

Berfungsi membantu melindungi arteri serta meningkatkan pembekuan darah yang tepat, mengurangi tekanan darah, mengurangi kekakuan arteri, dan meningkatkan fungsi sel yang melapisi pembuluh darah.

2. Biji-bijian utuh: Seperti beras merah, gandum, gandum hitam, ataupun soba membantu menggantikan karbohidrat yang dapat meningkatkan risiko penyakit jantung koroner.

BACA JUGA:

3. Buah beri: Stroberi, blueberry, blackberry, dan raspberry mengandung nutrisi penting yang memainkan peran sentral dalam kesehatan jantung, kaya akan antioksidan seperti antosianin, yang melindungi dari stres oksidatif dan peradangan yang berkontribusi pada perkembangan penyakit jantung.