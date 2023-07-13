Ternyata Ini Jenis Kopi yang Bisa Memperpanjang Usia

TERNYATA ini jenis kopi yang bisa memperpanjang usia memiliki manfaat kesehatan. Bahkan bisa menurunkan resiko kematian dini serta bisa awet muda.

Pakar nutrisi Edward Giovannucci dari Harvard TH Chan School of Public Health, dalam artikel WBUR 2 Juli 2018 menyebutkan kopi mengandung senyawa potensial bermanfaat.

Studi tersebut menganalisis sekitar 500 ribu orang Inggris dan menemukan bahwa semakin banyak minum kopi menurunkan kematian dini selama 10 tahun. Adapun, sekitar 14% yang tidak minum kopi bisa memberikan efek negatif pada kelangsungan hidup.

Ternyata ini jenis kopi yang bisa memperpanjang usia adalah kopi bubuk, instan, dan tanpa kafein. Melansir European Journal of Preventive Cardiology, ketiga jenis kopi ini mengurangi insiden penyakit kardiovaskular dan kematian akibat penyakit kardiovaskular.

"Dalam penelitian observasi besar ini, kopi bubuk, instan, dan kopi tanpa kafein berkaitan dengan berkurangnya insiden kardiovaskular dan semua penyebab kematian kardiovaskular yang diderita manusia." ujar Professor Peter Kistler dari Baker Heart and Diabetes Research Institute, Melbourne, Australia.