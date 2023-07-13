Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Ternyata Ini Jenis Kopi yang Bisa Memperpanjang Usia

Cita Zenitha , Jurnalis-Kamis, 13 Juli 2023 |11:53 WIB
Ternyata Ini Jenis Kopi yang Bisa Memperpanjang Usia
Ilustrasi (Foto: Shutterstock)
A
A
A

TERNYATA ini jenis kopi yang bisa memperpanjang usia memiliki manfaat kesehatan. Bahkan bisa menurunkan resiko kematian dini serta bisa awet muda.

Pakar nutrisi Edward Giovannucci dari Harvard TH Chan School of Public Health, dalam artikel WBUR 2 Juli 2018 menyebutkan kopi mengandung senyawa potensial bermanfaat.

Kopi

Studi tersebut menganalisis sekitar 500 ribu orang Inggris dan menemukan bahwa semakin banyak minum kopi menurunkan kematian dini selama 10 tahun. Adapun, sekitar 14% yang tidak minum kopi bisa memberikan efek negatif pada kelangsungan hidup.

Ternyata ini jenis kopi yang bisa memperpanjang usia adalah kopi bubuk, instan, dan tanpa kafein. Melansir European Journal of Preventive Cardiology, ketiga jenis kopi ini mengurangi insiden penyakit kardiovaskular dan kematian akibat penyakit kardiovaskular.

"Dalam penelitian observasi besar ini, kopi bubuk, instan, dan kopi tanpa kafein berkaitan dengan berkurangnya insiden kardiovaskular dan semua penyebab kematian kardiovaskular yang diderita manusia." ujar Professor Peter Kistler dari Baker Heart and Diabetes Research Institute, Melbourne, Australia.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/03/04/481/2556509/bpom-sita-kopi-ilegal-berbahan-parasetamol-dan-slidenafil-ini-bahayanya-bagi-kesehatan-969ODN16y0.jpg
BPOM Sita Kopi Ilegal Berbahan Parasetamol dan Slidenafil, Ini Bahayanya bagi Kesehatan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2018/02/27/481/1865449/mengandung-nutrisi-kopi-sachet-ternyata-juga-mengandung-senyawa-beracun-lgQeKoDvec.jpg
Mengandung Nutrisi, Kopi Sachet Ternyata Juga Mengandung Senyawa Beracun!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2017/02/03/298/1609204/antara-kopi-tubruk-dengan-kopi-instan-begini-perbedaan-teknik-penyeduhannya-un4L5Br5u3.jpg
Antara Kopi Tubruk dengan Kopi Instan, Begini Perbedaan Teknik Penyeduhannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2016/12/01/298/1556044/konsumsi-kopi-instan-di-negara-berkembang-semakin-meningkat-4kxgkRBElt.jpg
Konsumsi Kopi Instan di Negara Berkembang Semakin Meningkat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/298/3178964//diplomasi_iga_bakar_kluwek_nasi_daun_jeruk_dan_kopi_yang_dihidangkan_presiden_prabowo-q65k_large.jpg
Diplomasi Iga Bakar Kluwek, Nasi Daun Jeruk dan Kopi, yang Dihidangkan Presiden Prabowo 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/482/3174721//kopi-8AZU_large.jpg
3 Tips Minum Kopi untuk Penderita GERD, Biar Gak Sakit Perut
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement