Resep Ayam Serundeng Bawang ala Chef Devina Hermawan, Praktis dan Lezat!

AYAM menjadi salah satu bahan utama yang mudah diolah. Digoreng, direbus, dipanggang, rasanya semua bisa dilakukan dengan menggunakan ayam sebagai bahan utama.

Chef Devina Hermawan kali ini membagikan resep ayam serundeng bawang yang tentunya cocok sebagai lauk makan siang atau malam Anda bersama keluarga di rumah. Wangi serundeng yang khas serta ayam yang bumbunya meresap hingga ke dalam usai dimarinasi begitu menggugah selera.

Tak ketinggalan, Chef Devina juga menbagikan cara membuat sambal yang cocok dipadukan dengan ayam serundeng bawang serta nasi putih hangat. Berikut resep ayam serundeng bawang beserta sambal yang dikutip dari YouTube Devina Hermawan, Kamis (13/7/2023).

Bahan:

10 pcs ayam paha bawah

½ buah jeruk nipis

2 sdt garam

Bahan bumbu halus:

2 sdm ketumbar

10 butir kemiri

4 siung bawang putih

40 gr lengkuas