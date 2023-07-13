Gaya Centil Angel Karamoy Pose Nungging Pakai Dress Mini Bikin Salfok, Netizen: Ulala!

USAI menyandang status janda, pesona Angel Karamoy kian terpancar. Tidak sedikit penampilannya di media sosial yang menjadi perbincangan publik.

Seperti pada unggahan terbarunya, Angel terlihat menggoda saat pose bersandar di depan mobil. Dia juga nampak mengangkat satu kakinya dan agak sedikit menungging dengan gaya centilnya yang menggoda.

Di foto itu dia memakai cut off mini dress dengan menambahkan shoulder bag dari brand Louis Vuitton dan sepatu sandal hitam.

Di samping itu, rambut panjang kecoklatan janda dua anak ini digerai dan dikesampingkan. Dia memakai polesan makeup tebal dengan warna lipstik merah merona.