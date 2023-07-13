Advertisement
HOME WOMEN FASHION

7 Potret Terbaru Astrid Angel, Mantan Aspri Hotman Paris yang Makin Hot!

Tim Okezone , Jurnalis-Kamis, 13 Juli 2023 |22:00 WIB
7 Potret Terbaru Astrid Angel, Mantan Aspri Hotman Paris yang Makin Hot!
Astrid Angel (Foto: Instagram/@astridangel21)
A
A
A

SOSOK mantan aspri Hotman Paris, Astrid Angel mencuri perhatian belakangan ini. Model cantik tersebut makin eksis wara-wiri di beberapa chanel YouTube artis.

Perempuan yang kini juga menjadi gadis ring itu memang memiliki paras cantik memikat. Selain itu, Astrid Angel juga memiliki gaya penampilan seksi yang bikin kaum Adam tak berkedip.

Apalagi, Astrid Angel memiliki body aduhai yang membuatnya kini makin hot. Berikut potret terbaru Astrid Angel mantan aspri Hotman Paris yang makin hot, Kamis (13/7/2023).

1. Cantik dan seksi jadi gadis ring

Astrid Angel

Pertama ada potret Astrid Angel saat menjadi gadis ring. Dia mengenakan one shoulder crop top dan rok mini ketat warna hitam yang memberi kesan seksi. Astrid juga memakai sneakers putih dan kaos kaki panjang hitam yang memberi kesan sporty.

Tampilannya juga cantik dengan rambut panjang yang dikuncir. Selain itu, anting besar membuat perempuan berusia 25 tahun makin menawan. 

2. Pose duduk santai

Astrid Angel

Berikutnya ada gaya Astrid Angel saat duduk santai. Gayanya yang simpel tampak modis memadukan tanktop hitam tali pengait gold dengan celana jeans panjang.

Selain itu, Astrid juga memakai kacamata hitam yang menambah kesan stylish gayanya. Tak hanya modis, Astrid juga tampak memesona dengan rambut panjang digerai.

3. Seksi pakai rok mini ketat

Astrid Angel

Astrid mengenakan outfit ini saat berada di area padang golf. Gak heran dia memilih sneakers ketimbang heels atau boots berhak tinggi.

Kalau kita mulai dari atas, kita bisa lihat kacamata hitam menghiasi wajahnya. Lalu, ada crop kemeja dengan bagian tengah berkerut membentuk lekuk tubuh.

Nah, rok hitam dengan aksen cutout di bagian sisi yang paling menyita perhatian, apalagi posenya nungging seperti itu.

4. Hot duduk di tepi kolam renang

Astrid Angel

Selanjutnya ada Astrid Angel cantik berpose duduk di tepi kolam renang. Tak hanya cantik, Astrid yang mengenakan bralette hitam terlihat seksi dan menggoda. Dia memadukannya dengan celana panjang hitam dan sepatu warna senada.

