Aura Kasih Pose Menggoda Pamer Ketiak Mulus di Lift, Janda Hot Makin Gak Ada Lawan!

AURA Kasih merupakan salah satu selebriti Tanah Air yang dijuluki hot mom oleh netizen Indonesia. Tak mengherankan, sebab ibu satu anak ini nyaris selalu terlihat cantik dan seksi di setiap penampilannya.

Seperti penampilan Aura Kasih di unggahan foto Instagramnya belum lama ini. Janda cantik tersebut berpose di dalam lift mengangkat satu lengan seperti memamerkan ketiak mulusnya.

Kesan seksi langsung terasa dengan outfit yang dikenakannya. Aura Kasih mengenakan dress bertekstur strip berwarna hitam yang memiliki potongan belahan dada rendah.

Selain itu, dress tersebut tampak ketat sehingga mengekspos lekuk tubuh Aura Kasih yang memiliki body goals idaman. Selain outfit, wajah Aura Kasih juga tak kalah mencuri perhatian.