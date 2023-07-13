Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FASHION

7 Potret Hot Aaliyah Massaid yang Gayanya Disebut Makin Berani, Bikin Gagal Fokus!

Tim Okezone , Jurnalis-Jum'at, 14 Juli 2023 |09:00 WIB
7 Potret Hot Aaliyah Massaid yang Gayanya Disebut Makin Berani, Bikin Gagal Fokus!
Aaliyah Massaid (Foto: @aaliyah_massaid/Instagram)
A
A
A

PUTRI Reza Artamevia, Aaliyah Massaid salah satu sosok selebriti muda yang kerap menjadi sorotan. Tak hanya eksistensinya di dunia hiburan Tanah Air, tetapi juga penampilan Aaliyah Massaid.

Perempuan berusia 21 tahun memiliki gaya fashion yang modis. Namun belakangan, Aaliyah Massaid menjadi sorotan karena gayanya disebut makin berani.

Memiliki body goals yang diidamkan banyak perempuan, penampilan Aaliyah terlihat semakin seksi. Berikut potret hot Aaliyah Massaid yang gayanya disebut makin berani, Kamis (13/7/2023).

1. Foto dari angle atas

Aaliyah Massaid

Ini adalah unggahan foto terbaru Aaliyah Massaid di Instagram pribadinya. Dia tampak cantik berpose memegang kepala belakang sembari menatap kamera. 

Untuk outfit, Aaliyah Massaid mengenakan crop top berwarna putih yang dipadukan jaket kulit hitam dan celana panjang warna senada. Tampak perut rata dan body goals Aaliyah yang membuatnya makin seksi.

"ga ngerti lagi cantik bangett😍😍," ujar @regi***

"Gemoyy," kata @ala***

"Waduuh," celetuk @4_bro***

"Woelah al🔥🔥🔥," komen @uwi*** 

2. Seksi pakai dress cut off

Aaliyah Massaid

Aaliyah mengenakan long dress berwarna lemon yang menawan. Dress tersebut tampak ketat mengekspos lekuk tubuh yang memberi kesan seksi. Selain itu, dress juga memiliki aksen cut off yang memperlihatkan kedua sisi bagian perutnya. Penampilan Aaliyah semakin seksi karena dress memiliki potongan belahan dada rendah.

Penampilannya pun menjadi sorotan netizen di kolom komentar. Selain memuji body goals, gaya Aaliyah dinilai semakin berani.

“Wow seksi,” komen @jwanvoo***

“Body goal,” ujar @muhammad***

"Makin berani," kata @dimas***

"Pusying," tutur @wil***

"Baju ya terbuka banget!," komen @elis***

Sementara itu, Aaliyah mengenakan alas kaki high heels yang membuatnya terlihat anggun. Sementara hand bag coklat memberik kesan glamor dan elegan.

3. Tampil kasual

Aaliyah Massaid

Berikutnya ada gaya kasual Aaliyah Massaid yang stylish. Dia mengenakan busana lengan panjang berwarna putih ketat yang memberi kesan seksi. Dia memadukannya dengan celana jeans panjang yang menambah kesan modis.

Selain itu, gayanya makin stylish dan glamor menenteng hand bag hitam dengan tali rantai. Aaliyah melengkapi OOTD-nya dengan memakai sepatu berwarna hitam.

4. Kece dan seksi

Aaliyah Massaid

Berikutnya ada gaya Aaliyah Massaid yang kece memakai topi. Selain itu, dia mengenakan crop top ketat abu-abu dan celana jeans panjang. Tak hanya modis, Aaliyah tampak seksi dengan body goals idaman.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/17/612/3009619/potret-aaliyah-massaid-menangis-haru-dilamar-thariq-halilintar-XFiHMT2rKq.jpg
Potret Aaliyah Massaid Menangis Haru Dilamar Thariq Halilintar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/16/612/3009180/5-momen-aaliyah-massaid-saat-dilamar-thariq-halilintar-bahagia-banget-0VUvlNKOPv.jpg
5 Momen Aaliyah Massaid saat Dilamar Thariq Halilintar, Bahagia Banget
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/14/612/3008404/gaya-aaliyah-massaid-di-acara-silet-awards-2024-anggun-dengan-dress-one-shoulder-et0Uup1oHe.jpg
Gaya Aaliyah Massaid di Acara Silet Awards 2024, Anggun dengan Dress One Shoulder
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/10/612/2994670/potret-aaliyah-massaid-selfie-spesial-lebaran-netizen-bening-banget-masya-allah-Md4inLK8Zf.jpg
Potret Aaliyah Massaid Selfie Spesial Lebaran, Netizen: Bening Banget Masya Allah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/01/612/2991049/potret-aaliyah-massaid-nyeker-di-mall-ditemani-thariq-halilintar-26FUEvz8cP.jpg
Potret Aaliyah Massaid Nyeker di Mall Ditemani Thariq Halilintar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/30/194/2947370/5-inspirasi-ootd-tahun-baru-ala-aaliyah-massaid-bisa-tampil-kece-maksimal-pDquxx97pg.jpg
5 Inspirasi OOTD Tahun Baru ala Aaliyah Massaid, Bisa Tampil Kece Maksimal
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement