7 Potret Hot Aaliyah Massaid yang Gayanya Disebut Makin Berani, Bikin Gagal Fokus!

PUTRI Reza Artamevia, Aaliyah Massaid salah satu sosok selebriti muda yang kerap menjadi sorotan. Tak hanya eksistensinya di dunia hiburan Tanah Air, tetapi juga penampilan Aaliyah Massaid.

Perempuan berusia 21 tahun memiliki gaya fashion yang modis. Namun belakangan, Aaliyah Massaid menjadi sorotan karena gayanya disebut makin berani.

Memiliki body goals yang diidamkan banyak perempuan, penampilan Aaliyah terlihat semakin seksi. Berikut potret hot Aaliyah Massaid yang gayanya disebut makin berani, Kamis (13/7/2023).

1. Foto dari angle atas





Ini adalah unggahan foto terbaru Aaliyah Massaid di Instagram pribadinya. Dia tampak cantik berpose memegang kepala belakang sembari menatap kamera.

Untuk outfit, Aaliyah Massaid mengenakan crop top berwarna putih yang dipadukan jaket kulit hitam dan celana panjang warna senada. Tampak perut rata dan body goals Aaliyah yang membuatnya makin seksi.

"ga ngerti lagi cantik bangett😍😍," ujar @regi***

"Gemoyy," kata @ala***

"Waduuh," celetuk @4_bro***

"Woelah al🔥🔥🔥," komen @uwi***

2. Seksi pakai dress cut off

Aaliyah mengenakan long dress berwarna lemon yang menawan. Dress tersebut tampak ketat mengekspos lekuk tubuh yang memberi kesan seksi. Selain itu, dress juga memiliki aksen cut off yang memperlihatkan kedua sisi bagian perutnya. Penampilan Aaliyah semakin seksi karena dress memiliki potongan belahan dada rendah.

Penampilannya pun menjadi sorotan netizen di kolom komentar. Selain memuji body goals, gaya Aaliyah dinilai semakin berani.

“Wow seksi,” komen @jwanvoo***

“Body goal,” ujar @muhammad***

"Makin berani," kata @dimas***

"Pusying," tutur @wil***

"Baju ya terbuka banget!," komen @elis***

Sementara itu, Aaliyah mengenakan alas kaki high heels yang membuatnya terlihat anggun. Sementara hand bag coklat memberik kesan glamor dan elegan.

3. Tampil kasual





Berikutnya ada gaya kasual Aaliyah Massaid yang stylish. Dia mengenakan busana lengan panjang berwarna putih ketat yang memberi kesan seksi. Dia memadukannya dengan celana jeans panjang yang menambah kesan modis.

Selain itu, gayanya makin stylish dan glamor menenteng hand bag hitam dengan tali rantai. Aaliyah melengkapi OOTD-nya dengan memakai sepatu berwarna hitam.

4. Kece dan seksi

Berikutnya ada gaya Aaliyah Massaid yang kece memakai topi. Selain itu, dia mengenakan crop top ketat abu-abu dan celana jeans panjang. Tak hanya modis, Aaliyah tampak seksi dengan body goals idaman.