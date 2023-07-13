Kenapa Bingkai Kacatama Kotak Paling Cocok untuk Si Wajah Bulat?

SI wajah bulat perlu tahu bahwa ada tipe kacamata yang paling cocok untuknya. Ini penting diketahui agar bisa tampil lebih percaya diri dengan kacamata.

Setiap orang punya bentuk wajah yang berbeda-beda dan itu akan menentukan bingkai kacamata apa yang paling cocok. Nah, kalau untuk wajah bulat, bingkai kacamata kotak paling direkomendasikan. Kenapa begitu?

Menurut laporan Sunset Eyewear, itu karena bingkai kotak mampu mempertajam struktur wajah. Dengan begitu, wajah bulat tetap punya shape secara visual.

"Bingkai kotak paling cocok untuk wajah bulat karena dapat mempertajam struktur wajah, sehingga dapat menyeimbangkan bentuk wajah bulat," ungkap laporan tersebut.

Sementara itu, Bernard Evans selaku salah seorang founder Sunset Eyewear mengatakan bahwa sejatinya aturan terkait bingkai kacamata dan bentuk wajah bukan hal yang mutlak. Sebab, pada akhirnya semua tergantung dari referensi kesukaan pribadnya.