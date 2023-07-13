Tips Jadi Perempuan Tegas ala CEO Lewat Gaya Busana

CEO merupakan jabatan tertinggi dalam sebuah perusahaan. Biasanya para CEO memiliki karakteristik yang tegas, kreatif, berani, dan memiliki jiwa pemimpin.

Karakteristik seorang CEO ini lah yang digambarkan oleh sebuah lini busana lokal, Vanilla Hijab dalam sebuah fashion. Baru-baru ini, brand tersebut merilis koleksi terbaru bertajuk CEO Era.

Tema tersebut terinspirasi dari seorang women empowerment di mana perempuan menjadi ‘leader’ atau pemimpin di berbagai bidang dan sektor industri. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan mampu berkarya dan berdaya dengan cara mereka masing-masing.

Dalam koleksi itu, brand tersebut menghadirkan empat seri koleksi dengan 4 logo monogram Vanilla yang mewah, terdiri dari signature scarf serta pakaian ready to wear untuk beragam acara dan variasi gaya busana bagi para muslimah yang ingin tampil stylish namun tetap nyaman.

CEO Vanilla Hijab, Intan Kusuma mengatakan koleksi ini terinspirasi dari kekuatan sosok perempuan menjalani berbagai peran dalam kehidupannya sehari-hari yang biasanya banyak membuat keputusan-keputusan penting layaknya para CEO atau pemimpin tertinggi.

“Tapi kita tetap menonjolkan kondrat seorang perempuan yang penuh kelembutan dan keindahan,” ujar Intan kepada media baru-baru ini.

Intan menambahkan koleksi tersebut menggunakan material yang beragam, mulai dari voile, premium satin, deluxe crepe, hingga pleated satin. Pilihan material kali ini untuk menonjolkan sisi kemewahan para pemimpin perempuan yang berkarakter kuat, elegan, dan berkarisma.