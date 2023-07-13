5 Potret Syifa Hadju yang Ulang Tahun Ke-23 Makin Memesona, Netizen: Cantiknya Gak Masuk Akal!

KEBAHAGIAN tengah dirasakan oleh artis cantik Syifa Hadju. Sebab tepat hari ini, Kamis (13/7/2023) dia merayakan ulang tahunnya yang ke-23.

Momen ulang tahun Syifa kali ini semakin berkesan karena mendapat kejutan dari sang kekasih, Rizky Nazar. Hal itu dia unggah di Instagram Stories yang di-repost oleh Syifa pada Kamis pagi.

Nampak Syifa sudah bersiap tidur bareng Sherina Hadju sang adik dan ibundanya, Sendi Hadju. Tiba-tiba Syifa dikejutkan kegaduhan di luar kamar. Syifa pun keluar kamar melihat kegaduhan yang terjadi, sontak dia kaget melihat Rizky dan beberapa sahabat memberikan kejutan.

Hal itu tentu saja membuat Syifa merasa terharu lantaran Rizky meluangkan waktu untuk beri surprise tepat di malam bertambahnya usia.

Menginjak usia 23 tahun, penampilan Syifa pun menjadi sorotan. Sebab dia terlihat makin cantik dan stunning.

Penasaran seperti apa potret cantiknya? Berikut ulasannya seperti dirangkum dari Instagram @syifahadju, Kamis (13/7/2023).

1. Foto OOTD





Potret cantik Syifa saat pose OOTD. Di foto itu dia memakai blouse motif yang dipadukan dengan rok moni dan sandal jepit. Syifa juga menambahkan kacamata dan membawa sling bag. Dia pose sambil melipat kaki sambil memamerkan kaki jenjangnya.

"Nih orng terbuat dri apa si heran cantik udh over bgt😭," ujar @husna***

"DEMIIIIII SIH CANTIK NYA GA NGOTAK INIII😭🔥💜💜💜," kata @putri***

"Cantiknya gamasuk akal cip, bisa sharing ga?," komen @laras***

2. Stylish dengan dress transparan





Syifa Hadju terlihat begitu cantik saat merayakan momen Lebaran. Di foto itu dia memakai busana warna putih transparan dengan sentuhan bordir bunga. Dia pose menoleh sambil tersenyum. Polesan makeup tebal dan tatanan rambut bob panjang menambah kecantikannya.

3. Pamer kaki jenjang





Momen Syifa Hadju saat nonton bareng film terbarunya bersama para fans. Di foto itu Syifa tampil anggun memakai tanktop putih yang dipadukan dengan satu set blazer dan rok mini.

Syifa tampil memesona dengan tampilan rambut high bun dan makeup tebal. Dia juga membawa shoulder bag hitam dan high heels. Kaki jenjangnya begitu terlihat.

"Kenapa sih muka Syifa kayak the real barbie dunia nyata gitu," kata @auliawin***

"Bodynya, mukanya, semuanya perfect," tambah @nandap***