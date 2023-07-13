Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FASHION

5 Potret Terbaru Nathalie Holscher Usai Lepas Hijab, Cantik dengan Rambut Panjang

Tim Okezone , Jurnalis-Kamis, 13 Juli 2023 |13:00 WIB
5 Potret Terbaru Nathalie Holscher Usai Lepas Hijab, Cantik dengan Rambut Panjang
Potret Terbaru Nathalie Holscher Usai Lepas Hijab (Foto: Instagram/@jordyholscher)
A
A
A

MANTAN istri Sule, Nathalie Holscher menjadi perbincangan hangat publik. Ini lantaran Nathalie Holscher mendadak melepas hijab.

Nathalie Holscher membagikan momen dirinya tampil tanpa hijab lewat unggahan video di Instagram pribadinya. video hitam-putih itupun langsung ramai menjadi perbincangan publik.

Selain video tersebut, beberapa penampilan terbaru Nathalie Holscher usai melepas hijab pun mencuri perhatian. Berikut potretnya yang Okezone rangkum dari beberapa akun Instagram, Kamis (13/7/2023).

1. Pose bareng Marissya Icha

Potret Terbaru Nathalie Holscher Usai Lepas Hijab

(Foto: Instagram/@marissyaichareal)

Pertama ada potret Nathalie Holscher dipeluk Marissya Icha dan digital kreator Maulinda Dial Oktavilia. Nathalie tampak cantik dengan rambut panjang digerai berpose sembari tersenyum manis.

Momen dengan sang adik

Potret Terbaru Nathalie Holscher Usai Lepas Hijab

(Foto: Instagram/@jordyholscher)

Berikutnya ada potret Nathalie Holscher berpose dengan sang adik, Jordy Holscher. Nathalie tampak cantik mengenakan dress berwarna pink bermotif bunga-bunga. Senyum manis Nathalie membuat pesonanya kian terpancar.

Pose bareng teman dekat

Potret Terbaru Nathalie Holscher Usai Lepas Hijab

(Foto: Instagram/@natasyalumiuw24)

Selanjutnya ada foto kolase Nathalie Holscher dengan teman dekatnya, Natasya Febrita. Masih dengan dress pink yang sama, Nathalie terlihat memamerkan senyum manisnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/31/629/3159392/nathalie-kEJ4_large.jpg
Jadi Ibu Siaga, Nathalie Holscher Jemput Adzam ke Sekolah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/26/612/3141989/viral_potret_nathalie_holscher_pamer_rebahan_di_tumpukan_uang_saweran_netizen_rezeki_janda-XAwQ_large.jpg
Viral! Potret Nathalie Holscher Pamer Rebahan di Tumpukan Uang Saweran, Netizen: Menyala Emak Adzam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/20/612/3132270/4_respon_nathalie_holscher_usai_ditegur_bupati_gegara_nge_dj_di_sidrap_berujung_diajak_promosi_pariwisata-iHlb_large.jpg
4 Respon Nathalie Holscher Usai Ditegur Bupati Gegara Nge-DJ di Sidrap, Berujung Diajak Promosi Pariwisata
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/18/612/3131949/5_fakta_nathalie_holscher_kena_tegur_bupati_sidrap_gegara_disawer_rp150_juta_usai_nge_dj-c547_large.jpg
5 Fakta Nathalie Holscher Kena Tegur Bupati Sidrap Gegara Disawer Rp150 Juta Usai Nge-DJ
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/15/612/3131133/7_perjalanan_karir_nathalie_holscher_vokalis_grup_band_hingga_disawer_rp150_juta_saat_jadi_dj-2Bjz_large.jpg
7 Perjalanan Karir Nathalie Holscher, Vokalis Grup Band hingga Disawer Rp150 Juta Saat Jadi DJ
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/14/612/3130797/5_potret_nathalie_holscher_nge_dj_di_sidrap_sampai_rebahan_di_atas_uang_saweran-8MiY_large.jpg
5 Potret Nathalie Holscher Nge-DJ di Sidrap Sampai Rebahan di Atas Uang Saweran
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement