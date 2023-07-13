5 Potret Terbaru Nathalie Holscher Usai Lepas Hijab, Cantik dengan Rambut Panjang

MANTAN istri Sule, Nathalie Holscher menjadi perbincangan hangat publik. Ini lantaran Nathalie Holscher mendadak melepas hijab.

Nathalie Holscher membagikan momen dirinya tampil tanpa hijab lewat unggahan video di Instagram pribadinya. video hitam-putih itupun langsung ramai menjadi perbincangan publik.

Selain video tersebut, beberapa penampilan terbaru Nathalie Holscher usai melepas hijab pun mencuri perhatian. Berikut potretnya yang Okezone rangkum dari beberapa akun Instagram, Kamis (13/7/2023).

1. Pose bareng Marissya Icha





(Foto: Instagram/@marissyaichareal)

Pertama ada potret Nathalie Holscher dipeluk Marissya Icha dan digital kreator Maulinda Dial Oktavilia. Nathalie tampak cantik dengan rambut panjang digerai berpose sembari tersenyum manis.

Momen dengan sang adik





(Foto: Instagram/@jordyholscher)

Berikutnya ada potret Nathalie Holscher berpose dengan sang adik, Jordy Holscher. Nathalie tampak cantik mengenakan dress berwarna pink bermotif bunga-bunga. Senyum manis Nathalie membuat pesonanya kian terpancar.

Pose bareng teman dekat





(Foto: Instagram/@natasyalumiuw24)

Selanjutnya ada foto kolase Nathalie Holscher dengan teman dekatnya, Natasya Febrita. Masih dengan dress pink yang sama, Nathalie terlihat memamerkan senyum manisnya.