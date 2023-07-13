Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Kenapa Baju Anak-Anak Harganya Mahal?

Muhammad Sukardi , Jurnalis-Kamis, 13 Juli 2023 |14:00 WIB
Kenapa Baju Anak-Anak Harganya Mahal?
Jogja Fashion Trend (Foto: Sukardi/MPI)
A
A
A

SADAR atau tidak, baju anak-anak harganya mahal ketimbang pakaian orang dewasa. Bukan tanpa alasan desainer atau jenama membandrol dengan harga tinggi untuk baju anak-anak.

Menurut Wahyu Eka Priyana Sukmawaty, selaku dosen desain dan tata busana Akademi Kesejahteraan Sosial AKK Yogyakarta, salah satu alasan kenapa pakaian anak-anak harganya relatif mahal adalah perlu kedetailan pada proses pembuatannya.

Eka Priyana Sukmawaty

"Baju anak-anak sangat spesifik dan dimensi bajunya lebih kecil, karena itu dipelukan kedetailan ekstra bagi desainer saat membuatnya," kata Wahyu Eka saat diwawancarai MNC Portal di Jogja Fashion Trend di Pakuwon Mall, Yogyakarta, Rabu (13/7/2023).

"Jadi, proses pembuatan suatu karya fashion itu kalau semakin rumit dan dimensinya kecil, harganya akan semakin mahal," tambah Yayuk, sapaan akrab Wahyu Eka.

Baju Anak

Misalnya saja pola lengan pakaian anak-anak. Itu diperlukan teknik yang sangat detail untuk membuatnya, dibanding pola tangan orang dewasa yang lebih mudah dibentuk.

Detail di pakaian anak-anak juga jadi penilaian menentukan harga. Ada standar khusus saat menambahkan item tambahan di body bajunya. Seperti menggunakan manik-manik.

Baju Anak

"Kalau di baju ada manik-manik itu mesti 'diikat' dengan 2 benang sangat kuat, supaya anak-anak gak bisa 'pretelin' dan berisiko ditelan. Detail seperti ini yang tidak diketahui masyarakat," papar Yayuk.

Selain alasan itu, harga baju anak-anak bisa lebih mahal ketimbang pakaian orang dewasa adalah karena material yang dipakai.

Baju Anak

Jadi, kalau pakaian anak-anak, khususnya dress pesta, itu diperlukan penggunaan furing yang menyerap keringat. Nama material yang biasa dipakai adalah toyobo.

"Puring toyobo itu yang bagus semeternya bisa seharga Rp40 ribuan. Nah, kalau untuk rok lingkar, biasanya kami butuh 2 meter. Jadi, baru puring saja sudah habis Rp80 ribu sendiri, belum penggunaan material lain," jelas Yayuk.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
