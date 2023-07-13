Gaya Fuji Pakai Dress Pink di Pantai Bikin Salfok, Dipuji Secantik Barbie!

PENAMPILAN Fujianti Utami alias Fuji belakangan kian mempesona. Meski masih berstatus jomblo, kecantikannya justru kian terpancar.

Ya, Fuji selalu sukses mencuri perhatian lewat penampilannya di setiap kesempatan. Tak hanya karena outfitnya yang modis, namun juga karena wajah manisnya yang tampak memikat.

Seperti pada penampilan dalam beberapa potret yang baru-baru ini ia unggah ke akun Instagramnya. Fuji tampak sangat cantik dalam balutan dress klasik berwarna soft pink saat tengah berfoto di pinggir pantai.

Dalam beberapa potret yang diunggahnya itu, Fuji tampak menjelma bak gadis Korea dalam sebuah adegan drakor.

Seperti apa potretnya? Berikut diantaranya, dilansir dari akun Instagramnya @fuji_an, Kamis (13/7/2023).

1. Menikmati senja





Dalam potret ini, Fuji tampak begitu menikmati suasana senja di pinggir pantai nan eksotis. Ia sengaja mengangkat kepalanya ke arah sinar mentari yang tampak hangat dan berwarna keemasan itu sambil melempar ekspresi senyum manisnya.

2. Tatapan sayu





Tatapan sayu Fuji dalam potret ini seolah berbicara. Meski memasang raut wajah datar tanpa ekspresi, namun, tatapannya tampak bisa membuat siapaun dibuat terpana. Penampilan Fuji disini juga membuat potret ini jadi terlihat begitu dramatis.