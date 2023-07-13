Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Nangis saat Konser, Ini 7 Gaya Happy Asmara di Atas Panggung yang Selalu Curi Perhatian

Tim Okezone , Jurnalis-Kamis, 13 Juli 2023 |09:00 WIB
Happy Asmara (Foto: Instagram/@happy_asmara77)
A
A
A

PEDANGDUT cantik Happy Asmara menjadi perbincangan hangat publik belakangan ini. Salah satunya momen Happy Asmara menangis di panggung.

Momen itu terjadi saat mantan kekasih Denny Caknan tersebut mengisi acara Java Pop Festival 2023 di Stadion Madya GBK, Jakarta Pusat pada 9 Juli 2023. Dalam momen tersebut, Happy Asmara para penonton untuk bernyanyi lagu Selamat Ulang Tahun milik Jamrud. Tak disangka setelah penonton selesai bernyanyi, ia tak kuasa menahan tangis.

Happy mengaku terharu mendapatkan ucapan ulang tahun di tengah ramainya kabar pernikahan Denny Caknan. Ya, Denny Caknan resmi menikahi Bella Bonita pada 7 Juli 2023.

Happy Asmara

"Aku seneng banget lho (Nangis) karena bulan ini termasuk bulan yang berat ya bagi aku," ucap Happy Asmara di atas panggung.

Selain momen menangis tersebut, Happy Asmara sendiri tampil cantik dan modis di panggung. Gaya panggung pedangdut asal Kediri tersebut memang dikenal selalu mencuri perhatian.

Berikut Okezone rangkumkan beberapa potret penampilan Happy Asmara saat manggung yang mencuri perhatian, Kamis (13/7/2023).

1. Modis di Java Pop Festival 2023

Happy Asmara

Ini adalah gaya penampilan Happy Asmara saat mengisi acara di Java Pop Festival yang heboh karena menangis saat manggung. Happy Asmara tak hanya cantik, tetapi juga modis.

Happy mengenakan busana off shoulder nuanasa colorful yang memamerkan pundak mulusnya. Dia memadukan busana tersebut dengan korset berwarna putih yang membuat gayanya makin modis.

2. Simpel tapi imut

Happy Asmara

Selanjutnya ada gaya Happy Asmara tampil simpel, tetapi tetap kece. Dia mengenakan baju kerah berwarna biru yang dipadukan celana cargo putih.

Happy Asmara juga tampil dengan gaya rambut berbeda dari biasanya. Tak hanya cantik, Happy juga terlihat imut dengan rambut yang dikepang dua.

3. Kece dengan ripped jeans

Happy Asmara

Selanjutnya ada gaya Happy Asmara yang tak kalah modis saat manggung. Dia memadukan ripped jeans dengan baju kerah tanpa lengan berwarna hitam dan putih. Gayanya makin modis memakai sneakers yang warnanya senada dengan baju.

4. Cantik dan menawan

Happy Asmara

Selanjutnya ada penampilan Happy Asmara yang cantik dan menawan dengan pulasan makeup flawless. Hiasan di kepala membuat penampilan Happy makin unik dan memikat. Selain itu, dia memakai dress dengan nuansa batik yang membuatnya makin anggun.

