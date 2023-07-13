5 Potret Wika Salim Pukau VCCA 2023, Nyanyi di Bathtub hingga Goyang Ngebor!

WIKA Salim menjadi salah satu musisi Tanah Air yang ikut memeriahkan perhelatan Video Content Creator Award 2023. Acara tersebut ditayangkan secara langsung di GTV, Rabu malam, (12/7/2023).

Wika tampil membawakan beberapa lagu yang berhasil membuat suasana panggung ‘pecah’. Salah satunya, ketika ia tampil memukau dengan dress pink dramatis saat membawakan lagu viral berjudul Ikan Dalam Kolam.

Seperti apa penampilannya? Berikut diantaranya, dilansir dari Okezone TV dan Instagram fans Wika Salim, Rabu, (12/7/2023).

1. Jadi mermaid di bathtub





(Foto: Instagram/@officialgtvid)

Wika Salim tampak membuka penampilannya dengan rebahan di properti berupa bathtub, seolah-olah menjadi mermaid.

Meski begitu, posenya tampak tetap cantik. Dress pink yang ia kenakan pun tampak membuat penampilannya kian dramatis.

2. Senyum genit





Usai melakukan intro lagu dengan suara nan mendayu-dayu, Wika Salim kemudian tampak melempar ekspresi senyum genitnya ke arah penonton.

Senyumnya seolah mengisyaratkan agar penonton ikut bernyanyi dan berjoget dengannya melalu lagu dengan lirik yang penuh dengan rayuan maut itu.

3. Mirip gadis Korea hingga Barbie!





Jika melihat potret ini, siapapun bisa lupa kalau Wika Salim merupakan seorang biduan. Pasalnya, riasan wajahnya malam itu benar-benar membuatnya cantik bak gadis Korea.

Belum lagi dengan gaya centil dan cute ala girlband-girlband Korea. Dress pink yang ia kenakan juga membuatnya mirip dengan barbie. Pokoknya kiyowo banget ya!