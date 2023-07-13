Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FASHION

5 Potret Wika Salim Pukau VCCA 2023, Nyanyi di Bathtub hingga Goyang Ngebor!

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Kamis, 13 Juli 2023 |07:00 WIB
5 Potret Wika Salim Pukau VCCA 2023, Nyanyi di Bathtub hingga Goyang Ngebor!
Wika Salim (Foto : Instagram/@officialgtvid)
A
A
A

WIKA Salim menjadi salah satu musisi Tanah Air yang ikut memeriahkan perhelatan Video Content Creator Award 2023. Acara tersebut ditayangkan secara langsung di GTV, Rabu malam, (12/7/2023).

Wika tampil membawakan beberapa lagu yang berhasil membuat suasana panggung ‘pecah’. Salah satunya, ketika ia tampil memukau dengan dress pink dramatis saat membawakan lagu viral berjudul Ikan Dalam Kolam.

Seperti apa penampilannya? Berikut diantaranya, dilansir dari Okezone TV dan Instagram fans Wika Salim, Rabu, (12/7/2023).

1. Jadi mermaid di bathtub

Wika Salim

(Foto: Instagram/@officialgtvid)

Wika Salim tampak membuka penampilannya dengan rebahan di properti berupa bathtub, seolah-olah menjadi mermaid.

Meski begitu, posenya tampak tetap cantik. Dress pink yang ia kenakan pun tampak membuat penampilannya kian dramatis.

2. Senyum genit

Wika Salim

Usai melakukan intro lagu dengan suara nan mendayu-dayu, Wika Salim kemudian tampak melempar ekspresi senyum genitnya ke arah penonton.

Senyumnya seolah mengisyaratkan agar penonton ikut bernyanyi dan berjoget dengannya melalu lagu dengan lirik yang penuh dengan rayuan maut itu.

3. Mirip gadis Korea hingga Barbie!

Wika Salim

Jika melihat potret ini, siapapun bisa lupa kalau Wika Salim merupakan seorang biduan. Pasalnya, riasan wajahnya malam itu benar-benar membuatnya cantik bak gadis Korea.

Belum lagi dengan gaya centil dan cute ala girlband-girlband Korea. Dress pink yang ia kenakan juga membuatnya mirip dengan barbie. Pokoknya kiyowo banget ya!

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/13/612/3130462/5_potret_wika_salim_pasca_oplas_di_korea_disebut_jadi_mirip_idol_kpop-0JFk_large.jpg
5 Potret Wika Salim Pasca Oplas di Korea, Disebut Jadi Mirip Idol KPop
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/30/612/3069472/wika_salim-lQiH_large.jpg
Potret Cantik Wika Salim di Mobil, Menggemaskan dengan Bandeau Pink
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/22/612/3052962/wika_salim-fRla_large.jpg
Wika Salim Pakai Baju Ketat Berfoto Bareng Ahmad Dhani dan Mulan, Netizen Ingatkan Bahaya Foto Bertiga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/08/612/3045804/wika_salim-9MYy_large.jpg
Gaya Wika Salim dengan Outfit Shimmer, Pesonanya Cantik Natural
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/27/612/3026797/wika_salim-UeDw_large.jpg
Potret Wika Salim Liburan di Pantai dengan Tanktop Ketat, Seksi Menyala
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/11/612/3007252/potret-cantik-wika-salim-hadiri-nikahan-rizky-mahalini-gandeng-mesra-max-adam-fvAe8OhoQd.jpg
Potret Cantik Wika Salim Hadiri Nikahan Rizky-Mahalini, Gandeng Mesra Max Adam
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement