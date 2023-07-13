Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Tampil Hot, Bella Bonita Istri Denny Caknan Dikira Tak Pakai Bra

Tim Okezone , Jurnalis-Kamis, 13 Juli 2023 |04:00 WIB
Tampil Hot, Bella Bonita Istri Denny Caknan Dikira Tak Pakai Bra
Bella Bonita (Foto: Instagram/@bellabonita_r.a)
A
A
A

NAMA Bella Bonita istri Denny Caknan masih menjadi perbincangan hangat netizen. Sosok perempuan berusia 24 tahun asal Madiun tersebut mengundang penasaran publik.

Bella Bonita dikenal sebagai selebgram cantik yang menjadi brand ambassadaor sederet produk kecantikan. Berawal eksis sebagai selebgram, Bella Bonita kini terjun menjadi model.

Tak mengherankan, Bella memang memiliki paras cantik yang memesona. Dia kerap menjalani pemotretan sebagai model dan tak jarang fotonya mengundang komentar dari netizen di Instagram.

Bella Bonita

Foto yang diunggah Bella Bonita satu ini contohnya. Bella tampil cantik dan modis saat berpose di sudut ruangan gedung.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/24/612/2974957/pakai-busana-putih-begini-potret-bella-bonita-dan-denny-caknan-aqiqah-anak-pertama-7YhbTONfun.jpg
Pakai Busana Putih, Begini Potret Bella Bonita dan Denny Caknan Aqiqah Anak Pertama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/15/612/2939756/potret-bella-bonita-pamer-baby-bump-aura-keibuannya-makin-terpancar-FeXyuLuXpo.jpg
Potret Bella Bonita Pamer Baby Bump, Aura Keibuannya Makin Terpancar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/18/194/2884786/potret-cantik-bella-bonita-istri-denny-caknan-yang-tengah-mengandung-anak-pertama-wUqoetjqvh.jpg
Potret Cantik Bella Bonita, Istri Denny Caknan yang Tengah Mengandung Anak Pertama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/05/194/2858550/potret-terbaru-bella-bonita-perempuan-yang-taklukkan-hati-denny-caknan-jZbzi3VuyZ.jpg
Potret Terbaru Bella Bonita, Perempuan yang Taklukkan Hati Denny Caknan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/02/612/2856118/menguak-siapa-sebenarnya-pak-danan-di-masa-lalu-bella-bonita-kiAkE1QwY2.jpg
Menguak Siapa Sebenarnya Pak Danan di Masa Lalu Bella Bonita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/31/194/2854626/5-potret-terbaru-bella-bonita-istri-denny-caknan-panen-pujian-netizen-cantiknya-ugal-ugalan-ykklkmntDG.jpg
5 Potret Terbaru Bella Bonita Istri Denny Caknan Panen Pujian Netizen, Cantiknya Ugal-ugalan!
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement