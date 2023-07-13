Tampil Hot, Bella Bonita Istri Denny Caknan Dikira Tak Pakai Bra

NAMA Bella Bonita istri Denny Caknan masih menjadi perbincangan hangat netizen. Sosok perempuan berusia 24 tahun asal Madiun tersebut mengundang penasaran publik.

Bella Bonita dikenal sebagai selebgram cantik yang menjadi brand ambassadaor sederet produk kecantikan. Berawal eksis sebagai selebgram, Bella Bonita kini terjun menjadi model.

Tak mengherankan, Bella memang memiliki paras cantik yang memesona. Dia kerap menjalani pemotretan sebagai model dan tak jarang fotonya mengundang komentar dari netizen di Instagram.

Foto yang diunggah Bella Bonita satu ini contohnya. Bella tampil cantik dan modis saat berpose di sudut ruangan gedung.