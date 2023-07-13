Gaya Angel Karamoy Pakai Tanktop Belahan Dada Rendah dan Celana Sobek-Sobek Disorot, Makin Hot!

PESONA Angel Karamoy tampaknya tak pernah gagal memikat netizen. Tak hanya cantik, pesona janda dua orang anak ini seperti memiliki daya pikat tersendiri.

Angel Karamoy memang semakin memesona di usia 36 tahun. Angel tetap awet muda dengan tampilannya yang modis dan seksi.

Tak heran jika penampilan artis yang dijuluki hot mom ini kerap mencuri perhatian netizen. Seperti penampilan Angel pada unggahan foto Instagram pribadinya baru-baru ini.

Berpose di jalanan, Angel Karamoy mengenakan tanktop biru dengan potongan belahan dada rendah yang memberi kesan seksi. Selain itu, tanktop disertai kancing yang modis.

Penampilan Angel makin modis dan cenderung nyentrik dengan celana yang dikenakannya. Dia memakai celana jeans pendek sobek-sobek yang memperlihatkan kaki hingga paha mulusnya.