Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Gaya Angel Karamoy Pakai Tanktop Belahan Dada Rendah dan Celana Sobek-Sobek Disorot, Makin Hot!

Tim Okezone , Jurnalis-Kamis, 13 Juli 2023 |02:58 WIB
Gaya Angel Karamoy Pakai Tanktop Belahan Dada Rendah dan Celana Sobek-Sobek Disorot, Makin Hot!
Angel Karamoy (Foto : Instagram/@realangelkaramoy)
A
A
A

PESONA Angel Karamoy tampaknya tak pernah gagal memikat netizen. Tak hanya cantik, pesona janda dua orang anak ini seperti memiliki daya pikat tersendiri.

Angel Karamoy memang semakin memesona di usia 36 tahun. Angel tetap awet muda dengan tampilannya yang modis dan seksi.

Tak heran jika penampilan artis yang dijuluki hot mom ini kerap mencuri perhatian netizen. Seperti penampilan Angel pada unggahan foto Instagram pribadinya baru-baru ini.

Angel Karamoy

Berpose di jalanan, Angel Karamoy mengenakan tanktop biru dengan potongan belahan dada rendah yang memberi kesan seksi. Selain itu, tanktop disertai kancing yang modis.

Penampilan Angel makin modis dan cenderung nyentrik dengan celana yang dikenakannya. Dia memakai celana jeans pendek sobek-sobek yang memperlihatkan kaki hingga paha mulusnya.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/09/612/3060326/angel_karamoy-oGL8_large.jpg
Cantiknya Angel Karamoy Nikmati Malam di Dubai, Tampil Cantik dengan Nuansa Nude
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/26/612/3054648/angel_karamoy-ys1g_large.jpg
Gaya Angel Karamoy Mangku Lemur, Bikin Netizen Ngiri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/19/194/3051029/angel_karamoy-HyYX_large.jpg
Potret Angel Karamoy Foto Bareng Pengusaha Tajir Dubai, Tampil Anggun Pakai Dress Hitam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/26/612/3026389/angel_karamoy-vzKm_large.jpg
Potret Wajah Terbaru Angel Karamoy setelah 3 Bulan Oplas, Netizen: Cantikan yang Dulu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/05/612/3017871/potret-angel-karamoy-pamerkan-hidung-hasil-operasi-plastik-netizen-kok-mirip-soimah-02MmGnVtdJ.jpg
Potret Angel Karamoy Pamerkan Hidung Hasil Operasi Plastik, Netizen: Kok Mirip Soimah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/03/612/3016554/potret-terbaru-angel-karamoy-usai-operasi-plastik-di-korea-selatan-NAZVIrNx0k.jpg
Potret Terbaru Angel Karamoy Usai Operasi Plastik di Korea Selatan
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement