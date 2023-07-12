Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Influencer Firda Habsy Ungkap Keinginannya Majukan Seni dan Budaya

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Rabu, 12 Juli 2023 |19:50 WIB
Influencer Firda Habsy Ungkap Keinginannya Majukan Seni dan Budaya
Firda Hasby. (Foto: Youtube)
A
A
A

SAAT ini, dunia politik tak hanya didominasi oleh orang dewasa saja. Beberapa anak muda mulai dari kaum milenial hingga Gen Z bahkan sudah memiliki ketertarikan untuk terjun ke dunia politik.

Seperti yang dilakukan oleh seorang influencer cantik bernama Firda Habsy. Tak hanya eksis di media sosial, wanita lulusan Pariwisata dan Perhotelan ini ternyata punya misi mulia di balik keinginannya untuk terjun ke dunia politik.

Firda menyebut, salah satu alasannya terjun ke dunia politik adalah untuk memajukan seni budaya dan industri pariwisata di Indonesia.

“Makin ke sini belajar ya, banyak yang pengen diperjuangkan dengan terjun ke dunia politik, misalnya ingin mengembangkan dunia pariwisatanya dan ekonomi bangsa Indonesia serta menyampaikan aspirasi dan ide-ide positif dari saya,” ujar Firda, dalam Podcast Aksi Nyata, di YouTube Partai Perindo.

Firda lantas menyebut, ia mulai tertarik dengan Partai Perindo karena bisa menjadi wadahnya untuk mewujudkan misinya dalam berpolitik. Apalagi, Partai Perindo menurutnya sangat concern untuk mensejahterahkan UMKM di berbagai daerah yang sangat erat hubungannya dalam industri pariwisata.

“Jadi sebelumnya saya kuliah, waktu itu ya sudah dimasukin lah sama temen saya di Perindo, dan orangnya juga asik-asik dan saya melihat Perindo ini ya baguslah gitu kan, pandangannya kayak ingin memberikan kesejahteraan kepada masyarakat UMKM,” ungkapnya.

“Dan itu juga saya suka banget terjun ke dunia seperti itu, jadi ya udah saya masuk Perindo dan akhirnya saya jadi anggota media di Perindo,” imbuhnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/04/612/2949720/begini-cara-mengkurasi-kehidupan-di-media-sosial-Ylku998rEO.jpg
Begini Cara Mengkurasi Kehidupan di Media Sosial
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/04/612/2949717/media-sosial-pengaruhi-kesehatan-mental-anak-muda-LOyIo3ZEU5.jpg
Media Sosial Pengaruhi Kesehatan Mental Anak Muda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/20/612/2942332/podcast-aksi-nyata-aiman-witjaksono-politik-yang-baik-tak-sekedar-tawarkan-keberlanjutan-atau-perubahan-KWWiUevmmN.jpg
Podcast Aksi Nyata, Aiman Witjaksono: Politik yang Baik Tak Sekedar Tawarkan Keberlanjutan atau Perubahan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/20/612/2942306/fokus-ke-sektor-pendidikan-aiman-witjaksono-ganjar-pranowo-beda-dari-yang-lain-pjTiX5YpKs.jpg
Fokus ke Sektor Pendidikan, Aiman Witjaksono: Ganjar Pranowo Beda dari yang Lain
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/13/612/2938408/minat-kuliah-di-luar-negeri-ini-hal-utama-yang-perlu-dipersiapkan-calon-mahasiswa-A2sLLWO5bd.jpg
Minat Kuliah di Luar Negeri? Ini Hal Utama yang Perlu Dipersiapkan Calon Mahasiswa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/13/612/2938352/podcast-aksi-nyata-membantu-indonesia-tak-harus-kembali-ke-tanah-air-upB2fK5DyA.jpg
Podcast Aksi Nyata : Membantu Indonesia Tak Harus Kembali ke Tanah Air?
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement