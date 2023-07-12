Influencer Firda Habsy Ungkap Keinginannya Majukan Seni dan Budaya

SAAT ini, dunia politik tak hanya didominasi oleh orang dewasa saja. Beberapa anak muda mulai dari kaum milenial hingga Gen Z bahkan sudah memiliki ketertarikan untuk terjun ke dunia politik.

Seperti yang dilakukan oleh seorang influencer cantik bernama Firda Habsy. Tak hanya eksis di media sosial, wanita lulusan Pariwisata dan Perhotelan ini ternyata punya misi mulia di balik keinginannya untuk terjun ke dunia politik.

Firda menyebut, salah satu alasannya terjun ke dunia politik adalah untuk memajukan seni budaya dan industri pariwisata di Indonesia.

“Makin ke sini belajar ya, banyak yang pengen diperjuangkan dengan terjun ke dunia politik, misalnya ingin mengembangkan dunia pariwisatanya dan ekonomi bangsa Indonesia serta menyampaikan aspirasi dan ide-ide positif dari saya,” ujar Firda, dalam Podcast Aksi Nyata, di YouTube Partai Perindo.

Firda lantas menyebut, ia mulai tertarik dengan Partai Perindo karena bisa menjadi wadahnya untuk mewujudkan misinya dalam berpolitik. Apalagi, Partai Perindo menurutnya sangat concern untuk mensejahterahkan UMKM di berbagai daerah yang sangat erat hubungannya dalam industri pariwisata.

“Jadi sebelumnya saya kuliah, waktu itu ya sudah dimasukin lah sama temen saya di Perindo, dan orangnya juga asik-asik dan saya melihat Perindo ini ya baguslah gitu kan, pandangannya kayak ingin memberikan kesejahteraan kepada masyarakat UMKM,” ungkapnya.

“Dan itu juga saya suka banget terjun ke dunia seperti itu, jadi ya udah saya masuk Perindo dan akhirnya saya jadi anggota media di Perindo,” imbuhnya.