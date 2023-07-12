Suka Main Gadget Sebelum Tidur, Caca Tengker Ngaku Sering Ditegur Anak

CACA Tengker, artis sekaligus psikolog mengaku bahwa dirinya sebagai orangtua bukan pribadinya yang sempurna.

Meski memahami ilmu-ilmu seputar psikologi dan parenting alias gaya pola asuh anak, tapi Caca menyebut dirinya masih sering ditegur oleh sang anak, terkait urusan penggunaan gadget alias gawai seperti ponsel atau tablet.

Ya, ternyata adik kandung Nagita Slavina ini sering ditegur oleh anak sulungnya, perihal soal penggunaan gadget menjelang tidur.

"Aku sering diingatkan sama anak aku 'Ibu mbak enggak boleh nonton, tapi kok ibu sebelum tidur main Instagram' . Di situ aku yang Astaghfirullah benar juga," kata Caca Tengker saat ditemui di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, baru-baru ini.

Setelah diingatkan oleh sang anak, perempuan 34 tahun itu tak segan untuk meminta maaf kepada sang anak. Apalagi ia memang sebagai ibu, menerapkan membatasi anak sulungnya dalam penggunaan gadget.