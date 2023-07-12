Shandy Aulia Resmi Cerai, Nostalgia 6 Momen Pernah Romantis dengan David Herbowo

TEPAT hari ini, Rabu (12/72023) aktris top Shandy Aulia resmi bercerai dari sang mantan suami, David Herbowo lewat putusan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan.

Sebelum bercerai dan kini menyandang status baru sebagai janda, Shandy Aulia dikenal punya rumah tangga harmonis penuh cinta bersama David, keduanya tetap mesra meski kurang lebih 8 tahun harus menunggu kehadiran sang buah hati, Claire Herbowo.

Nostalgia dengan kemesraan Shandy Aulia dan David saat masih berstatus sebagai pasangan suami-istri, berikut rangkuman momen mesra keduanya, sebagaimana dirangkum dari akun Instagram @shandyaulia, Rabu (12/7/2023)

1. Mandi bersama: Shandy pernah mengunggah foto dirinya sedang mandi bersama di bawah shower. Keduanya terlihat saling berpelukan romantis dan sama-sama tersenyum satu sama lain.

2. Tatap mesra: Tak hanya kompak sama-sama mengenakan busana warna putih, di foto ini Shandy kala itu bersama David terlihat saling menatap mesra penuh cinta satu sama lain.