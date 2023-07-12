Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Ternyata Ini Arti Kata Skena, Bahasa Gaul yang Viral di TikTok

Muhammad Sukardi , Jurnalis-Rabu, 12 Juli 2023 |19:00 WIB
Ternyata Ini Arti Kata Skena, Bahasa Gaul yang Viral di TikTok
Ternyata Ini Arti Kata Skena Bahasa Gaul yang Viral di TikTok (Foto:
A
A
A

TERNYATA Ini Arti Kata Skena, Bahasa Gaul yang Viral di TikTok. Penasaran? Simak ulasan selengkapnya dalam artikel ini. 

Ramai anak muda zaman now menggunakan kata skena untuk mengidentifikasikan seseorang. Terutama mereka yang doyan nongkrong, berpakaian edgy, pun suka berdiskusi membahas persoalan apapun.

Beberapa orang juga mendefinisikan skena sebagai anak muda suka ke coffee shop, suka menggunakan sepatu Dr Martens, punya tato, dan punya istilah sendiri saat ngobrol.

Sebetulnya apa arti kata skena bahasa gaul yang viral?

MNC Portal coba mencari jawaban pertama ke Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan tidak menemukan jawaban di sana. "Maaf, tidak ditemukan kata yang dicari," begitu bunyi keterangan KBBI online, dikutip MNC Portal, Rabu (12/7/2023).

Hal senada juga didapat ketika mencari kata skena di Kamus Besar. "Error: Tidak ketemu hasilnya," bunyi keterangan laman resmi itu.

Tapi, kata skena ketika dicari di kolom pencarian Twitter, Anda akan menemukan beberapa tipe jawaban. Nah, berikut ini beberapa jawaban arti kata skena:

1. Tipe pakaian anak skena

Ternyata Ini Arti Kata Skena, Bahasa Gaul yang Viral di TikTok

(Ternyata Ini Arti Kata Skena, Bahasa Gaul yang Viral di TikTok, Foto: @racunproduk00)

Akun @racunproduk00 memberitahu kalau anak skena punya gaya busana tersendiri. Jadi, ciri khas anak skena itu dijelaskan, menggunakan topi, tas totebag canvas, kaos, celana jeans atau cargo, dan sepatu kulit Dr Martens.

2. Selera musik anak skena

Ternyata Ini Arti Kata Skena, Bahasa Gaul yang Viral di TikTok

(Ternyata Ini Arti Kata Skena, Bahasa Gaul yang Viral di TikTok, Foto: @playwithadins)

Orang yang suka dengerin musik indie kini kerap disebut sebagai anak skena. Entah bagaimana label ini muncul, tapi akun @playwithadins memberitahu hal itu juga di Twitter pribadnya.

Halaman:
1 2
      
