HOME WOMEN LIFE

Menguak Apa Alasan Taylor Swift dan Taylor Lautner Putus?

Cita Zenitha , Jurnalis-Rabu, 12 Juli 2023 |19:19 WIB
Menguak Apa Alasan Taylor Swift dan Taylor Lautner Putus?
Ilustrasi (Foto:Reuters)
A
A
A

MENGUAK apa alasan Taylor Swift dan Taylor Lautner putus menarik untuk diperbincangkan. Pasalhnya kisah asmara keduanya telah kandas ini sempat membuat penggemar sedih.

Baru-baru ini, Taylor Lautner bahkan memberikan kejutan kepada Taylor Swift dengan datang ke konsernya The Eras Tour di Stadion Arrowhead, Kansas City pada, Jum'at (07/07/23). Keduanya memperlihatkan tidak canggung saat bertemu. Hal itu membuat penggemar menyayangkan keputusan dari mereka untuk putus.

Taylor Swift

Menguak apa alasan Taylor Swift dan Taylor Lautner putus dikarenaka kesibukan dan jadwal yang padat. Keduanya sering kali terpisah oleh jarak dan tidak bertemu dalam waktu yang lama. Lautner tinggal di LA sementara Swift di Nashville.

Melansir UK Snack Attack, Swift tidak begitu mencintai Lautner sebagaimana pria itu mencintai dirinya. Pasalnya aktor pemain Twilight ini pernah melakukan berbagai upaya supaya dapat bertemu denganya. Sementara, mantan kekasih Harry Styles ini seperti tidak membalas perasaan Lautner.

Publik menganggap hubungan Taylor Swift dan Taylor Lautner tidak serius sejak awal. Hubungan asmara keduanya terjalin saat bertemu di lokasi syuting film Valentine’s Day pada tahun 2009.

