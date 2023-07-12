Ramalan Zodiak 13 Juli: Libra Utamakan Kompromi, Sagitarius Belajar Terbuka

PENASARAN seperti apa nasib peruntungan zodiakmu menuju akhir pekan ini, dalam hal seputar kehidupan asmara? Dilansir dari Your Tango, berikut ramalan prediksi zodiak cinta hari ini untuk si Libra, Scorpio dan Sagitarius.

1. Libra : Buat hubungan asmara Anda agar harmonis, dengan mengutamakan keadilan dan kompromi untuk semua pihak. Supaya memperkuat ikatan cinta dengan sang kekasih hati, para Libra perlu mengkomunikasikan kebutuhan dirinya dengan tegas.

2. Scorpio: Hari ini jadi momentum kalau Scorpio memang tidak bisa menahan diri. Jika sudah cinta, maka para pemilik zodiak ini memang siap memberikan semua hatinya. Percayai insting diri sendiri itu penting!

3. Sagitarius: Anda menganut konsep pemikiran, "YOLO" alias all out karena hidup hanya sekali. Cinta adalah sebuah petualangan bagi para Sagitarius! Hari ini Anda harus berusaha untuk bisa mempertahankan pikiran yang terbuka dan saling memberi ruang untuk tumbuh dengan orang tercinta.

(Rizky Pradita Ananda)