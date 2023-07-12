Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Ramalan Zodiak 13 Juli: Cancer Jujur ke Pasangan, Virgo Jangan Terlalu Perfeksionis

Pradita Ananda , Jurnalis-Kamis, 13 Juli 2023 |06:30 WIB
Ramalan Zodiak 13 Juli: Cancer Jujur ke Pasangan, Virgo Jangan Terlalu Perfeksionis
Ilustrasi zodiak, (Foto: Freepik)
A
A
A

APA kata nasib peruntungan zodiakmu menuju akhir pekan ini, dalam hal seputar kehidupan asmara? Dilansir dari Your Tango, berikut ramalan prediksi zodiak cinta hari ini untuk si Cancer, Leo, dan juga Virgo.

1. cancer : Mengingat para Cancer adalah tipe orang yang mencintai orang apa adanya, tak heran Anda tidak bisa menahan diri. Ciptakan suasana yang nyaman dan penuh kasih untuk pasangan dan ekspresikan emosi diri Anda secara terbuka dan jujur.

2. Leo: Hari ini kemungkinan para Leo sedang merasa sedikit argumentatif, sedikit drama dalam kehidupan asmara, bukan hal buruk kok! Pertahankan gairah hidup dengan spontanitas dan kejutan. Demi meningkatkan hubungan dengan pasangan, cobalah lebih humble dan secara aktif mendengarkan kebutuhan pasangan.

3. Virgo: Anda memiliki standar yang tinggi, sehingga seseorang hari ini begitu bekerja keras untuk mencapainya. Apalagi para Virgo juga sangat perhatian terhadap detail, Virgo! Dalam hal asmara, tak ada salahnya untuk sedikit melepaskan perfeksionisme dan biarkan pasangan melihatnya.

 BACA JUGA:

(Rizky Pradita Ananda)

      
