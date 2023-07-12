Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Selebgram Ini Ogah Beri ASI ke Anak, Akui Takut Payudaranya Kendur

Kiki Oktaliani , Jurnalis-Rabu, 12 Juli 2023 |18:30 WIB
Selebgram Ini Ogah Beri ASI ke Anak, Akui Takut Payudaranya Kendur
Lyla Ho ogah menyusui sang anak, (Foto: Facebook Lyla Ho)
A
A
A

AIR Susu Ibu atau ASI merupakan sumber makanan utama bagi bayi yang baru dilahirkan, inilah satu-satunya sumber nutrisi yang bisa dikonsumsi oleh bayi.

Begitu melahirkan anak, umumnya para ibu sangat tidak sabar untuk bisa menyusui buah hatinya bukan? Tapi hal normal ini tak berlaku bagi Lyla Ho, selebgram dan Youtuber asal Taiwan.

Mengutip laporan Hype,  Rabu (12/7/2023) Lyla tengah jadi pemberitaan karena dikabarkan menolak memberikan ASI, alias menyusui sang bayi karena ia takut aktivitas menyusui anaknya tersebut bisa membuat payudaranya mengendur. Sebelumnya Lyla sempat viral karena berita melakukan operasi pembesaran payudara.

Tindakan Lyla yang menolak memberikan ASI pada anaknya sendiri ini pun langsung ramai menarik perhatian masyarakat dan viral.

