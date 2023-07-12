Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Ternyata Ini Alasan Anggi Anggraeni Mau Dinikahi Fahmi Tapi Kabur Bersama Mantan Pacar

Cita Zenitha , Jurnalis-Rabu, 12 Juli 2023 |14:28 WIB
Ternyata Ini Alasan Anggi Anggraeni Mau Dinikahi Fahmi Tapi Kabur Bersama Mantan Pacar
Ilustrasi (Foto: Istimewa)
A
A
A

JAKARTA- TERNYATA ini alasan Anggi Anggraeni mau dinikahi Fahmi tapi kabur bersama mantan pacarnya ramai bikin warganet tidak percaya. Pasalnya tidak sedikit netizen menyayangkan keputusan Anggi yang meninggalkan suaminya begitu saja.

Anggi dan Fahmi

Ternyata ini alasan Anggi Anggraeni mau dinikahi Fahmi tapi kabur bersama mantan pacar yakni ingin memanas-manasi sang mantan supaya segera dinikahi.

Berdasarkan rekam jejak asmaranya, Anggi Anggraeni telah menjalin asmara bersama AL selama 4 tahun. Sayangnya hubungan keduanya kandas karena AL tak kunjung menikahinya.

Ternyata Anggi masih menyimpan rasa cinta untuk sang mantan dan belum move on. Untuk itu, Fahmi pun langsung menceraikannya.

"Alhamdullilah hilangnya istri saya bernama Anggi sudah ditemukan dan saya sudah menyelesaikan dengan kekeluargaan,"kata Fahmi dikutip youtube Official InewsTv, Rabu (12/7/2023).

Halaman:
1 2 3
      
