HOME WOMEN LIFE

3 Tips Psikolog Hadapi Anak Takut dan Rewel saat Diobati

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Rabu, 12 Juli 2023 |11:33 WIB
3 Tips Psikolog Hadapi Anak Takut dan Rewel saat Diobati
Tips hadapi anak takut dan rewel saat diobati, (Foto: Freepik)
KEJADIAN anak tiba-tiba terluka saat sedang bermain, merupakan kejadian lumrah sehari-hari yang harus dihadapi oleh orang tua. Biasanya, karena rasa sakit dari luka, anak menjadi takut dan sampai menangis ketika diobati.

Situasi anak menangis ketakutan saat hendak diobati seperti ini, terkadang membuat orangtua terutama ibu jadi kebingungan dalam menghadapinya. Ada baiknya, Anda tahu bagaimana menghadapi ketakutan anak ketika diobati saat luka. Berikut tiga tips dari psikolog Caca Tengker.

1. Tenangkan anak: Ini hal pertama yang harus dilakukan, tujuannya agar anak tak semakin panik.

“Sebentar kok sakitnya, nanti sudah ditutup sudah enggak sakit lagi'. Jadi biarin dia juga ngerasain sendiri. Takut di anak itu wajar kok, kalau anak enggak takut, kita yang lebih takut loh," jelas Caca saat ditemui di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan belum lama ini.

