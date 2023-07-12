Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Kejar Promo JURAGAN di AladinMall, Belanja Mulai dari Rp3 Ribuan + Gratis Ongkir!

Tim Okezone , Jurnalis-Rabu, 12 Juli 2023 |09:53 WIB
Kejar Promo JURAGAN di AladinMall, Belanja Mulai dari Rp3 Ribuan + Gratis Ongkir!
AladinMall by Mister Aladin (foto: AladinMall by Mister Aladin)
A
A
A

Hi Aladiners, apakah Anda tim yang menunggu promo ketika akan berbelanja? Kebetulan, kini Anda bisa puas berbelanja di AladinMall karena lagi ada Promo JURAGAN (Juli Ragam Promoan). Siap-siap buat dapat kejutan berkali-kali di bulan ini ya!

Melalui Promo JURAGAN ini, Anda bisa belanja mulai dari Rp3.000-an saja! Nggak cuma itu, ada juga tambahan diskon 10% dengan kode voucher ALADINSHOP. Oh ya, belanja di AladinMall juga gratis ongkos kirim (ongkir) tanpa batas. Makanya, yuk buruan belanja sebelum kehabisan!

Product highlight yang bisa Anda dapatkan di Promo JURAGAN

Garuda Pilus Mi Goreng 80 + 16 Gram

Garuda Pilus Mi Goreng terbuat dari tepung berkualitas yang menghasilkan rasa yang kriuk dan renyah disetiap suapnya. Pilus garuda rasa mie goreng memberikan kesan asin dan gurih yang nikmat dan dapat disantap pada setiap kesempatan! Dapatkan produk ini seharga Rp3.333 saja dari Rp5.700.

Dermies Hello Glow Micellar Gel 100 ml

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/06/298/2979795/begini-cara-menggoreng-tempe-yang-renyah-dan-gurih-nF6oE5Q0Sd.jpg
Begini Cara Menggoreng Tempe yang Renyah dan Gurih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/05/612/2979252/resep-kue-cubit-khas-nusantara-enak-dan-gurih-Mi6HyAGiB6.jpg
Resep Kue Cubit Khas Nusantara, Enak dan Gurih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/04/611/2978702/manfaat-sunscreen-untuk-kulit-lindungi-dari-radiasi-uv-hingga-cegah-kanker-x6nnxD9qeY.jpg
Manfaat Sunscreen untuk Kulit, Lindungi dari Radiasi UV hingga Cegah Kanker
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/01/612/2977620/7-jajanan-murah-paling-disukai-apa-saja-RAkSlkWkO5.jpg
7 Jajanan Murah Paling Disukai, Apa Saja?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/01/298/2977614/resep-ayam-bakar-gurih-dan-lezat-yuk-cobain-1ZHw116zoI.jpg
Resep Ayam Bakar Gurih dan Lezat, Yuk Cobain!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/28/612/2976647/6-celana-panjang-casual-pria-chino-cocok-untuk-hangout-SojINPgpDo.jpg
6 Celana Panjang Casual Pria, Chino Cocok untuk Hangout
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement