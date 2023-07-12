100 Nama Bayi Laki-Laki Jepang Bermakna Indah, Cermin Tradisi dan Budaya Negeri Sakura

Nama bayi laki-laki Jepang (Foto: Timesofindia)

100 nama bayi laki-laki Jepang berikut ini bisa menjadi referensi Anda. Pastinya nama-nama bayi laki-laki Jepang dalam artikel ini unik dan jarang dipakai di Indonesia.

Tak hanya unik, nama bayi laki-laki Jepang ini juga memiliki arti yang indah dan mencerminkan budaya dan tradisi Jepang.

Berikut daftar 100 nama bayi laki-laki Jepang yang Okezone rangkum dari berbagai sumber, Rabu (12/7/2023).

1 Haruki (春樹): Pohon musim semi.

2 Hiroshi (寛): Murah hati.

3 Kaito (海斗): Pertarungan di laut.

4 Kazuki (一輝): Cahaya yang bersinar.

5 Daiki (大輝): Cahaya besar.

6 Yuki (幸): Keberuntungan.

7 Ren (蓮): Teratai.

8 Kenji (健二): Kesehatan dan kekuatan.

9 Ryota (亮太): Pagi yang cerah.

10 Satoshi (聡): Cerdas.

11 Takumi (工): Tukang kayu yang mahir.

12 Yuji (裕二): Kemakmuran kedua.

13 Tatsuya (達也): Orang yang penuh prestasi.

14 Riku (陸): Daratan.

15 Kenta (健太): Kesehatan yang besar.

16 Taichi (太一): Kekuatan besar yang pertama.

17 Haru (春): Musim semi.

18 Minato (港): Pelabuhan.

19 Naoki (直樹): Pohon yang lurus.

20 Osamu (修): Yang berusaha keras atau berusaha.

21 Shota (翔太): Terbang di langit.

23 Yuto (裕翔): Memiliki kekuatan dan kemakmuran.

25 Yukihiro (行宏): Membawa keberuntungan yang besar.

26 Yusuke (裕介): Kemakmuran dan bantuan.

27 Yoshito (義人): Orang yang jujur dan adil.

28 Zen (禅): Meditasi atau kesadaran.

29 Zenshiro (善四郎): Anak laki-laki yang baik dan cerdas.

30 Zuki (月): Bulan.

31 Zento (善斗): Pertempuran yang baik.

41 Ryu (竜): Naga.

43 Noboru (昇): Meningkat atau naik.

44 Nori (則): Aturan atau hukum.

45 Natsuki (夏樹): Pohon musim panas.

46 Nao (直): Lurus atau jujur.

47 Michio (道夫): Pria yang bijaksana.

48 Makoto (誠): Kebenaran dan kesetiaan.

49 Mitsuru (満): Penuh dan lengkap.

50 Kota (康太): Raja yang berkuasa.