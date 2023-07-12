Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

Intip 6 Gaya Rambut Centil Bella Bonita yang Baru Dinikahi Denny Caknan

Pradita Ananda , Jurnalis-Rabu, 12 Juli 2023 |19:30 WIB
Intip 6 Gaya Rambut Centil Bella Bonita yang Baru Dinikahi Denny Caknan
Potret gaya rambut Bella Bonita, (Foto: Instagram @bellabonita_r.a)
A
A
A

NAMA Bella Bonita masih membuat masyarakat penasaran beberapa waktu belakangan ini, terkait pernikahannya dengan penyanyi Denny Caknan.

Ya, sosok perempuan yang baru saja dinikahi Denny pada akhir pekan lalu tersebut memang masih terus menarik perhatian masyarakat, termasuk para warganet. Sebagian orang penasaran bagaimana sih visual penampilan dari Bella Bonita.

Nah, salah satu potret gaya rambutnya sehari-hari akan dibahas singkat lewat artikel ini. Berikut paparan singkat enam gaya rambut Bella Bonita, dihimpun dari akun Instagram pribadinya, @bellabonita_r.a, Rabu (12/7/2023)

1. Lurus belah pinggir: Pemotretan di pinggir jalan, Bella di sini tampil santai dengan gaya rambut natural. Rambut panjang coklatnya dibiarkan tergerai alami, hanya diberi styling belah pinggir tanpa poni yang memberikan kesan dewasa.

2. Kuncir ikal: Masih dalam sesi pemotretan yang sama, kali ini rambut panjang tebal Bella distyling berbeda. Dibuat lebih centil dengan gaya high ponytail atau ikat kuncir kuda tinggi bertekstur kombinasi. Bagian atasnya dibiarkan lurus, sementara rambut bawah bagian yang diikat dikeriting bulat. Lucu ya!

Halaman:
1 2 3
      
