BEAUTY

Pico Laser, Inovasi Terbaru untuk Miliki Kulit Cantik yang Sehat

Rabu, 12 Juli 2023 |15:37 WIB
Pico Laser, Inovasi Terbaru untuk Miliki Kulit Cantik yang Sehat
Treatment Pico Laser (Foto: Instagram)




INGIN miliki kulit cantik dan sehat di zaman yang semakin modern kini kian mudah. Beragam teknologi yang inovatif memungkinkan seseorang untuk memiliki tampilan yang cantik dengan harga terjangkau. 

Salah satunya dengan pico laser, terobosan perawatan dengan menggunakan teknologi canggih yang menargetkan masalah kulit secara efektif dengan pulsa laser ultrapendek. Metode ini dapat memecah pigmen gelap, menghilangkan bintik-bintik penuaan, mengurangi noda bekas jerawat, serta merangsang produksi kolagen untuk meningkatkan elastisitas kulit.

Perawatan Kecantikan

Perawatan tersebut belum lama ini diluncurkan di KF Beauty. Pico Laser diklaim efektif dan inovatif untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam hal perawatan kulit dengan harga yang terjangkau.

“Keunikan Pico Laser terletak pada kemampuannya untuk memberikan hasil yang nyata dalam waktu singkat dengan minimal waktu pemulihan dan telah terbukti memberikan hasil yang nyata. Membuat kulit halus, cerah, dan lebih kencang tanpa efek samping yang signifikan,” papar Owner KF Beauty Miss Cindy di Jakarta, Senin (10/7/2023).

Miss Cindy menambahkan, treatment yang merupakan perkembangan teknologi terbaru di bidang aesthetic medicine itu dapat menjadi salah satu solusi bagi berbagai keluhan kulit wajah.



      

