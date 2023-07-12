Bantal Kain Satin versus Sutra, Mana Lebih Baik Bagi Rambut?

BANTAL khusus dengan sarung yang terbuat dari material kain lembut dan mewah, seperti kain satin dan sutra sudah cukup sering direkomendasikan dalam perawatan rambut dan kulit, demi menjaga kesehatan rambut dan kulit wajah.

Secara material, baik satin dan sutra sama-sama merupakan kain yang punya tekstur lembut, halus, dan tampilan visual mewah. Perbedaan terbesar antara bantal dengan sarung kain sutra dan satin adalah biaya.

Jelas kain sutra lebih mewah dan lebih mahal, sedangkan satin lebih murah dan sering dicampur dengan kain lain, yang artinya memang lebih menghemat uang. Selain itu, sarung bantal satin lebih mudah didapat dan dibersihkan karena dibuat dengan bahan sintetis yang bisa dicuci dengan mesin cuci.

Nah, jika ditelisik secara kesehatan rambut, di antara bantal kain satin dengan kain sutra sebetulnya mana yang lebih baik bagi kesehatan rambut?

Penata rambut dari Bridgette Hill dan sekaligus trichologist, Cheryl Bergamy, dikutip dari Byrdie, Rabu (12/7/2023) menjelaskan antara sarung bantal kain sutra versus kain satin ini sebetulnya ditentukan oleh seberapa aktifnya seseorang saat tidur.