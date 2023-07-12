Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

5 Manfaat Air Es untuk Wajah, Masih Jarang Orang yang Tahu!

Nurul Amanah , Jurnalis-Rabu, 12 Juli 2023 |17:00 WIB
5 Manfaat Air Es untuk Wajah, Masih Jarang Orang yang Tahu!
Manfaat air es untuk wajah (Foto: Timesofindia)
A
A
A

PERNAH coba celupkan wajah ke air es? Atau mungkin mengompres wajah Anda dengan lap yang dingin dari air es yang telah diperas?

Nah, jika belum, Anda bisa mencobanya di rumah. Karena, ternyata air es memiliki banyak manfaat untuk wajah Anda lho, dan tidak banyak orang yang tahu!

Anda bisa menyiapkan wadah besar dengan air dingin dan es batu dan coba langsung mencelupkan wajah Anda ke sana. Tak bisa instan, Anda akan mulai merasakan perubahan jika rutin melakukannya.

Manfaat Air Es untuk Wajah

Lantas, apa manfaat yang dapat diperoleh dari air es untuk wajah? Berikut ulasannya dirangkum dari berbagai sumber:

1. Mengatasi mata bengkak

American Academy of Ophthalmology menyarankan agar Anda dapat mengurangi kantong di bawah mata dengan mengoleskan kompres dingin ke area tersebut dengan tekanan ringan selama 15 hingga 20 menit. Untuk hasil maksimal, Anda bisa menggabungkan rutinitas kompres es dengan antihistamin atau obat antiradang untuk mengatasi mata bengkak.

2. Mengatasi Jerawat

Mencelupkan wajah ke air dingin ternyata dapat memperlambat peradangan dan meminimalkan pori-pori kulit untuk mengurangi produksi minyak yang berlebihan sehingga mencegah timbulnya jerawat serta jerawat yang sudah ada bisa mengecil.

3. Membuat kulit bercahaya

Air es dapat menghilangkan racun dan mengurangi peradangan melalui penyempitan, yang dapat meningkatkan sirkulasi dan membuat kulit bercahaya.

Tetapi perlu diingat bahwa melakukan facial dengan air es secara berlebihan dapat menyebabkan iritasi. Termasuk jika airnya terlalu dingin.

