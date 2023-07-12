7 Manfaat Daun Mint untuk Kecantikan, Cerahkan Kulit hingga Hilangkan Kantung Mata

DAUN mint atau disebut juga Pudina, merupakan salah satu jenis tumbuhan yang umum digunakan sebagai tambahan makanan atau minuman. Selain sensadinya segar, jenis daun ini juga punya manfaat lho untuk kecantikkan.

Kemudian, mint memiliki sifat antibakteri yang cukup kuat. Kandungan ini sering digunakan dalam bahan untuk pembersih, astringen, toner, dan pelembab.

Lalu apa saja manfaat untuk kesehatan dan kecantikan kulit Anda? Seperti dilansir dari laman Style Craze, di antaranya:

Ketika mententuh kulit, mint memiliki efek yang sangat menyegarkan dan menenangkan. Jika Anda mengaplikasikannya menjadi sebuah tambahan make up, maka akan merasakan sensasi sejuk dan juga sekaligus mencerahkan.

2. Melembapkan Kulit

Saat digunakan dengan bahan yang tepat, mint dapat mengunci kelembapan di kulit Anda yakni dengan cara mengencangkan pori-pori. Hal Selain itu, daun mint juga berfungsi melembutkan serta menenangkan kulit kering dan gatal.

Oleh karena itu tak heran, beberapa produk skincare, seperti sabun pencuci muka ada yang mengandung mint dengan tujuan agar kulit terasa lebih segar.

3. Mengobati Jerawat

Mint memiliki sifat antibakteri yang kuat dan mengandung asam salisilat, keduanya secara efektif dapatmencegah jerawat.

Daun ini juga mengandung vitamin A, bisa mengontrol sekresi minyak pada orang yang memiliki kulit berminyak dan rentan berjerawat. Selain itu, mint juga dapat mengeringkan dan menghilang jerawat, serta memperkecil ukuran pori-pori.

4. Menghidrasi Kulit

