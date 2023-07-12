Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

4 Cara Mengobati Gigitan Kutu Kasur yang Menyebabkan Gatal

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Kamis, 13 Juli 2023 |07:46 WIB
4 Cara Mengobati Gigitan Kutu Kasur yang Menyebabkan Gatal
Gatal kena kasur (Foto: VOI)
A
A
A


CARA  mengobati gigitan kutu kasur yang menyebabkan gatal, perlu Anda ketahui. Sebab selain menimbulkan rasa tidak nyaman, gigitan kutu kasur mungkin akan menimbulkan ruam di kulit.

Berbagai cara mengobati gigitan kutu kasur yang menyebabkan gatal bisa Anda coba. Cara berikut ini juga terbilang aman dan ampuh untuk mengatasi gatal hingga iritasi gigitan kutu kasur.

 gatal

Lantas bagaimana cara mengobati gigitan kutu kasur yang menyebabkan gatal? Berikut diantaranya, dilansir dari Public Diseases, berikut ini sejumlah caranya,

1. Cuci dengan sabun dan air

Cara alami untuk mengobati gigitan kutu kasur yang menyebabkan gatal adalah dengan mencuci bagian gigitan dengan air dan sabun. Cara ini akan membantu mencegah infeksi kulit dan membantu mengurangi rasa gatal.

 BACA JUGA:

2. Lidah buaya

Lidah buaya terkenal dengan beragam manfaatnya untuk kesehatan kulit, termasuk dalam meredakan gatal.

Nah, kamu bisa memanfaatkan getah lidah buaya untuk memberikan efek dingin pada permukaan kulit ketika mengalami gatal-gatal akibat gigitan kutu kasur.

Getah lidah buaya juga bisa merangsang pertumbuhan sel kulit, dan mencegah iritasi agar tidak berkembang menjadi infeksi.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
      
