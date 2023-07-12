Cegah Stunting, Jangan Abaikan Pentingnya Anak Konsumsi Protein Hewani Setiap Hati

KELUARGA punya peran penting untuk mencegah anak mengalami stunting. Kebutuhan gizi pun sesuai anjuran pakar pun harus dipenuhi.

Di Indonesia, permasalahan gizi disebabkan karena banyak faktor. Seperti kurus (gizi kurang), gemuk (gizi lebih), dan stunting.

Pencegahan terjadinya masalah gizi harus dilakukan sedini mungkin. Menurut Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional dr. Hasto Wardoyo, keluarga memiliki peran penting dalam pemenuhan gizi.

"Dalam menurunkan angka prevalensi stunting di Indonesia harus dilakukan secara holistik, integratif, dan berkualitas. Kontribusi ini diharap memberikan intervensi dan pendidikan gizi serta pengembangan masyarakat untuk mengatasi stunting di Indonesia," ujar Hasto.