Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Cegah Stunting, Jangan Abaikan Pentingnya Anak Konsumsi Protein Hewani Setiap Hati

Tim Okezone , Jurnalis-Rabu, 12 Juli 2023 |16:06 WIB
Cegah Stunting, Jangan Abaikan Pentingnya Anak Konsumsi Protein Hewani Setiap Hati
Protein Hewani penting untuk pencegahan stunting (Foto: Timesofindia)
A
A
A

KELUARGA punya peran penting untuk mencegah anak mengalami stunting. Kebutuhan gizi pun sesuai anjuran pakar pun harus dipenuhi.

Di Indonesia, permasalahan gizi disebabkan karena banyak faktor. Seperti kurus (gizi kurang), gemuk (gizi lebih), dan stunting.

Stunting

Pencegahan terjadinya masalah gizi harus dilakukan sedini mungkin. Menurut Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional dr. Hasto Wardoyo, keluarga memiliki peran penting dalam pemenuhan gizi.

"Dalam menurunkan angka prevalensi stunting di Indonesia harus dilakukan secara holistik, integratif, dan berkualitas. Kontribusi ini diharap memberikan intervensi dan pendidikan gizi serta pengembangan masyarakat untuk mengatasi stunting di Indonesia," ujar Hasto.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/483/3068700/nutrisi-optimal-dan-stimulasi-maksimal-bekal-utama-bagi-gen-apha-ini-kata-dokter-KthrwrCspz.jpg
Nutrisi Optimal dan Stimulasi Maksimal Bekal Utama bagi Gen Apha, Ini Kata Dokter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/06/481/3059497/baby-zoltan-meninggal-dunia-ibunda-ayu-ting-ting-beri-peringatkan-ke-dokter-anak-YsH8WkPq6z.jpg
Baby Zoltan Meninggal Dunia, Ibunda Ayu Ting Ting Beri Peringatkan ke Dokter Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/01/481/3057327/generasi-alpha-rentan-alami-gangguan-konsentrasi-ini-penyebabnya-4d2iaBjf6K.jpg
Generasi Alpha Rentan Alami Gangguan Konsentrasi, Ini Penyebabnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/13/483/3048546/berkaca-dari-kasus-intan-nabila-begini-cara-mengatasi-trauma-pada-anak-korban-kekerasan-IHQn97DSOm.jpg
Berkaca dari Kasus Intan Nabila, Begini Cara Mengatasi Trauma pada Anak Korban Kekerasan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/03/338/3043616/cuci_darah-FY9e_large.jpg
IDAI: 35 Persen Kasus Cuci Darah Anak Disebabkan Kelainan Ginjal Bawaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/20/483/3036956/pentingnya-memilih-pelembab-untuk-bayi-baru-lahir-orangtua-jangan-asal-pilih-cYCNVjswvA.jpg
Pentingnya Memilih Pelembab untuk Bayi Baru Lahir, Orangtua Jangan Asal Pilih!
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement