Menkes Dorong Rumah Sakit Vertikal Mengampu RS Lain

KINI Indonesia memiliki 33 rumah sakit vertikal, yaitu rumah sakit yang berada di bawah pengelolaan Kementrian Kesehatan. Badan Layanan Umum (BLU) memperkuat jejaring layanan rumah sakit di Indonesia guna tercipta rumah sakit terbaik di bidangnya sebagai upaya meningkatkan kemampuan rumah sakit vertikal.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, rumah sakit vertikal harus menjalankan perannya dengan memenuhi tiga fungsi. Pertama diharapkan bisa menjadi pengampu dan contoh dalam memberikan pelayanan pada pasien dari sebelum hingga sesudah menjalani perawatan, dengan harapan pelayanan setara level rumah sakit di Asia.

Kedua, ujar Menkes Budi, rumah sakit vertikal didorong untuk mewujudkan program nasional. Rumah sakit vertikal tidak boleh hanya memperbaiki dirinya tetapi juga harus mengampu rumah sakit lain, baik dari sumber daya manusia kesehatan maupun fasilitas yang disediakan.

Sedangkan fungsi ketiga, lanjutnya, adalah menjadi tongkat riset terbaik di Indonesia yang diharapkan dapat menghasilkan sebuah metode pelayanan terbaru agar semua aspek layanan kesehatan di Indonesia menjadi semakin baik. Untuk mencapai tujuan ini fungsi branding dan juga marketing dibidang kesehatan juga dirasa memiliki peran yang sangat penting.

