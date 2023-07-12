Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Menkes Dorong Rumah Sakit Vertikal Mengampu RS Lain

Dyah Ratna Meta Novia , Jurnalis-Rabu, 12 Juli 2023 |22:30 WIB
Menkes Dorong Rumah Sakit Vertikal Mengampu RS Lain
Menkes Budi (Foto: ist)
A
A
A

KINI Indonesia memiliki 33 rumah sakit vertikal, yaitu rumah sakit yang berada di bawah pengelolaan Kementrian Kesehatan. Badan Layanan Umum (BLU) memperkuat jejaring layanan rumah sakit di Indonesia guna tercipta rumah sakit terbaik di bidangnya sebagai upaya meningkatkan kemampuan rumah sakit vertikal.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, rumah sakit vertikal harus menjalankan perannya dengan memenuhi tiga fungsi. Pertama diharapkan bisa menjadi pengampu dan contoh dalam memberikan pelayanan pada pasien dari sebelum hingga sesudah menjalani perawatan, dengan harapan pelayanan setara level rumah sakit di Asia.

 Menkes Budi

Kedua, ujar Menkes Budi, rumah sakit vertikal didorong untuk mewujudkan program nasional. Rumah sakit vertikal tidak boleh hanya memperbaiki dirinya tetapi juga harus mengampu rumah sakit lain, baik dari sumber daya manusia kesehatan maupun fasilitas yang disediakan.

 BACA JUGA:

Sedangkan fungsi ketiga, lanjutnya, adalah menjadi tongkat riset terbaik di Indonesia yang diharapkan dapat menghasilkan sebuah metode pelayanan terbaru agar semua aspek layanan kesehatan di Indonesia menjadi semakin baik. Untuk mencapai tujuan ini fungsi branding dan juga marketing dibidang kesehatan juga dirasa memiliki peran yang sangat penting.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/482/3172464//stroke-qWKD_large.jpg
Waspada Penyakit Stroke Penyebab Kematian Nomor 2 di Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/23/482/3171898//menkes-K81M_large.jpg
Viral! Anjuran Menkes Budi Gunadi Sadikin Sarapan 2 Telur Rebus Setiap Hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/08/482/3168498//menkes-rmaR_large.jpg
Ingatkan Deteksi Dini Kanker, Menkes: Kalau Diidentifikasi Awal, Peluang Hidup Lebih Besar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/05/320/3167914//gas-1FK7_large.jpg
Pasokan Aman, Industri Kesehatan Dapat Alokasi Gas Bumi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/28/481/3166155//menkes-lpnA_large.jpg
20 Anak Meninggal, Menkes Dorong Vaksinasi Campak Massal!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/28/481/3166148//menkes-JmLy_large.jpg
KLB Campak, Menkes Bakal Bangun Lab Khusus di Madura
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement