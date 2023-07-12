7 Manfaat Minyak Balur Bagi Kesehatan, Salah Satunya Mengatasi Gigitan Nyamuk

BANYAK orang memakai minyak balur saat mengalami gangguan kesehatan. Apalagi minyak balur memiliki kandungan minyak cengkeh dan minyak kayu putih, cocok untuk mengatasi pegal, sakit kepala, flu, juga gigitan nyamuk.

Tidak semua penyakit harus segera diobati dengan obat kimia. Kamu bisa memakai minyak balur sebagai alternatif.

Lalu apa saja manfaat minyak balur bagi kesehatan?

1. Merelaksasi Otot

Nyeri otot yang terasa kaku, kram, hingga lemah pada otot sering terjadi setelah berolahraga. Kandungan minyak cengkeh dan minyak kayu putih yang terdapat pada minyak balur dapat membantu mengatasi sakit otot sekaligus merelaksasinya.

2. Mengatasi Pegal Linu

Kelelahan akibat melakukan olahraga maupun aktivitas yang menggunakan otot berlebihan dapat menyebabkan bagian tubuh pegal linu. Dipijat menggunakan minyak balur dengan kandungan lemongrass dapat membantu mengatasi pegal linu.

3. Nyeri Sendi

Nyeri sendi dapat disebabkan oleh peradangan sendi, asam urat, pendarahan di dalam ruang sendi, dan penyebab lain. Kandungan dalam minyak balur seperti minyak pala dapat mengatasinya.

4. Mengatasi Gigitan Nyamuk

Gigitan nyamuk merupakan masalah yang cukup mengganggu. Selain rasanya yang sakit dan gatal, gigitan nyamuk juga dapat meninggalkan bekas di kulit yang sulit menghilang.

Salah satu bahan yang dapat mencegah gigitan nyamuk adalah jojoba oil, tamanu, tea tree dan citronella. Selain itu, cinnamon atau kayu manis juga dapat digunakan sebagai repellent. Repellent digunakan untuk melindungi diri dari gigitan nyamuk, maupun serangga lainnya.

